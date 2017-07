TEM CACIFE I

O secretário de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande, Jaime Campos (DEM), afirmou que seu partido tem “cacife” e “estofo” para contribuir de maneira decisiva nas eleições de 2018. Em conversa com a imprensa da capital, nesta semana, Jaime garantiu que a contribuição deverá ser ao grupo do governador Pedro Taques (PSDB), com quem ele disse ter “compromisso” para uma eventual candidatura à reeleição.

TEM CACIFE II

“O compromisso com o governador Pedro Taques está mantido. O próprio presidente da nossa agremiação [Dilmar Dal’Bosco] é o líder do Governo na Assembleia. Então, nada mais justo que continuarmos unidos. O que é combinado não é caro”, afirmou o ex-senador. “O DEM tem cacife e o estofo para dar sua contribuição nas eleições de 2018. Vamos ajudar, seja com candidatura própria a algum cargo, ou apoiando candidatura, como é o caso do cenário que aí está, de apoio ao governador Pedro Taques”, disse.

NOMES AOS BOIS

O governador Pedro Taques (PSDB) afirmou que o desembargador Orlando Perri precisa revelar o nome da pessoa que o teria ameaçado, em razão de ele estar conduzindo – no âmbito do Tribunal de Justiça – as investigações sobre o suposto esquema de escutas telefônicas ilegais operadas por um grupo da Polícia Militar no Estado. Na última semana, Perri disse, sem citar detalhes, que vem sofrendo intimidações e afirmou que “forças ocultas” estariam atuando para retirá-lo do caso.

NOMES AOS BOIS

De antemão, o desembargador disse que não se deixará intimidar pelas ameaças e que os fatos apenas o estimulam a continuar à frente das investigações. “Penso que ele tem que revelar quem está ameaçando. Tem que colocar no papel. Quando eu fui ameaçado, eu coloquei no papel”, disse o governador, ao ser questionado sobre o assunto na manhã de ontem.

OPORTUNIDADE

Os jovens de Rondonópolis que receberam a dispensa do serviço militar este mês poderão participar de cursos profissionalizantes por meio de uma parceria entre a Prefeitura e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). O anúncio foi feito pelo prefeito Zé Carlos do Pátio durante a cerimônia de dispensa de compromisso militar perante a bandeira nacional realizada ontem (17) com 105 jovens, todos dispensados por excesso de contingência que agora passam a compor a reserva do Exército Brasileiro podendo ser convocados quando for necessário.

OPORTUNIDADE II

O compromisso com a capacitação dos jovens vai custar ao município 420 reais para cada vaga ocupada nos cursos, segundo informou a secretária de Promoção e Assistência Social, Márcia Rotilli. Os cursos terão carga de 160 horas. A partir do dia 23 de julho, os jovens que foram dispensados podem procurar a unidade da Junta Militar para se cadastrar para as próximas turmas dos cursos. Para se matricular é preciso estar no Cadastro Único. Quem ainda não se cadastrou pode fazer no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo da residência.