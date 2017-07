LEILÃO DE MADEIRAS I

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), realiza na próxima segunda-feira (17), às 8h, o 11º leilão presencial de lotes de madeira apreendidos pela fiscalização. O leilão de quatro lotes de madeira, que somam mais de 142 m³ de madeira será realizado no pátio localizado na sede da Semma. De acordo com o secretário da Semma, João Fernando Copetti, as apreensões foram realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar Ambiental, Instituto de Defesa Agropecuária (Indea) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), tendo a Semma como fiel depositária judicial das madeiras ilegais apreendidas em Rondonópolis.

LEILÃO DE MADEIRAS II

Ele explica que a relação dos lotes de madeiras que vão a leilão encontra-se no mural do deposito de madeira apreendida para conhecimento do público interessado, onde consta a quantidade total da metragem cubica, tipo de madeira, essências, estado de conservação, valor da metragem e o valor total da avaliação judicial. O valor arrecadado com o leilão será depositado em conta indicada pelo secretário Municipal de Meio Ambiente para utilização em projetos e programas ambientais em Rondonópolis, e também para suprir necessidades do órgão ambiental.

CASSADO

O juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, da 55ª Zona Eleitoral de Cuiabá, determinou a cassação do mandato do vereador Elizeu Francisco do Nascimento (PSDC), de Cuiabá. A decisão atendeu a uma ação de investigação eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral, que apontou fraude na composição da lista do partido durante as eleições de 2016. Na representação, o MPE afirmou que o partido fraudou a lista de candidatos de modo a desrespeitar a cota mínima de 30% por gênero, colocando candidatas “fantasmas” que apenas emprestaram seus nomes, mas que não disputaram as eleições de fato.

GRAMPOS: TJ MANDA SOLTAR MAIS UM

O desembargador Orlando Perri, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determinou a soltura do tenente-coronel PM Januário Batista, que havia sido preso no dia 23 de junho pela suspeita de participação em um esquema de escutas clandestinas no Estado. A decisão foi dada na tarde de ontem (14). Batista havia sido preso por ordem do próprio Perri, juntamente com o secretário afastado da Casa Militar do Estado, coronel PM Evandro Lesco, o secretário-adjunto afastado da Pasta, coronel PM Ronelson Jorge de Barros, e o cabo PM Euclides Luiz Torezan. Este último também foi solto por determinação do desembargador na última terça-feira (11).