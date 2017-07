Apontado como suposto líder, Silval Barbosa confessou participação em esquema que cobrava propina de empresários para manter os contratos deles vigentes com o estado

O ex-governador Silval Barbosa (PMDB) voltou a confessar sua participação em mais um esquema de desvios de recursos públicos do Estado em sua gestão. Em reinterrogatório ocorrido ontem (17), o peemedebista ratificou seu depoimento à Delegacia Fazendária e admitiu os crimes investigados na 2ª e 3ª fases da Operação Sodoma. A audiência foi conduzida pela juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital.

Estas fases, deflagradas no ano passado, apuram esquema consistente na exigência de propinas milionárias aos empresários Willians Mischur e Julio Tisuji, donos das empresas Consignum e Webtech, respectivamente, em troca da concessão e manutenção dos contratos destas empresas com o Estado. O lucro obtido supera a faixa de R$ 18 milhões. Silval estava preso desde setembro de 2015 e conseguiu prisão domiciliar no mês passado, após confessar os delitos e devolver R$ 46 milhões em bens aos cofres públicos.

AMEAÇAS

A promotora Ana Bardusco questionou Silval Barbosa a respeito das supostas ameaças que teriam sido proferidas pelo ex-chefe de gabinete Sílvio Corrêa e pelo ex-adjunto de Administração José de Jesus Nunes Cordeiro. “Eu nunca presenciei”, respondeu o ex-governador. Ele também negou que tenha tomado conhecimento da existência de ameaças por parte dessas pessoas a outros envolvidos nos esquemas de corrupção em seu governo, tanto secretários quanto empresários. “A regra era: tomada decisão, deliberar direto com o secretário e o secretário que resolva isso. Quem ele põe, que resolva sozinho, se o secretario veio discutir com o Sílvio ou com o Pedro Nadaf, eu não tenho conhecimento. O conhecimento que eu sei é que minhas tratativas eram direto com os secretários”.

“DEPOIS DO EXPEDIENTE”

A promotora também perguntou sobre a preocupação e os cuidados que eram tomados para esconder a corrupção. “Lógico que quando se faz um negócio desse, que tem um retorno com determinado empresário, essa cautela existe, você fica preocupado”, afirmou. Silval ainda destacou que a preocupação era maior nos momentos em que ele recebia dinheiro oriundo de propina, que ocorria sempre em espécie. “Tinha toda uma discrição, ele me entregava fora de hora, depois do expediente. Esse era o cuidado que se tomava”, detalhou em relação aos valores recebidos por meio de Cesar Zílio. Questionado se tais valores passaram a agregar seu patrimônio, o ex-governador disse que “pode ser que alguma coisa sim”.

Quando a promotora de justiça Ana Bardusco questionou sobre a necessidade de que o contrato fraudado do Estado com as duas gráficas de Várzea Grande fosse aprovado pelo Condes (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social), Silval diz acreditar que sim. Bardusco então perguntou sobre a participação do ex-chefe de gabinete Sílvio César Corrêa no conselho. “O Sílvio é uma pessoa que trabalhou comigo há bastante tempo, era piloto particular meu e na eleição de 2002, ele veio pra cá e começou a trabalhar no gabinete. Ele continuou e eu chamei ele pra atuar no gabinete do governo. A participação no Condes foi mais para dar espaço a ele”, explicou o ex-governador.

BANHEIRO

Silval Barbosa confessou o que vem negando desde o início do processo. Segundo ele, houve sim encontros dele com o empresário Willians Mischur, dos quais participaram ou César Zílio ou Pedro Elias Domingos. Ele confessou que Pedro Elias levou Willians em seu apartamento para tratar sobre propina em uma noite. Também admitiu ter recebido o empresário em seu gabinete em um feriado.

A respeito do gabinete, o ex-governador relata que havia uma sala antes de chegar ao banheiro, onde só ele tinha acesso e onde costumava ser deixada a propina que ele recebia de César Zílio. Na somatória dos valores mensais de propina entre R$ 240 e R$ 250 mil que Silval confessa ter recebido por 30 meses, foram R$ 7,2 milhões recebidos pelo ex-chefe do Executivo Estadual.

GRÁFICAS

Quando questionado pela juíza Selma Arruda sobre a participação do ex-prefeito de Várzea Grande Walace Guimarães em esquemas de corrupção no Estado, Silval Barbosa responde que “aí, é outro processo que eu posso falar”. “Esse é mais um caso típico de campanha. O Walace era um amigo deputado estadual, já conhecia ele de outras eleições, era do meu partido, o PMDB, na época. Ele chegou um dia no meu gabinete falando da campanha de 2012. Ele era deputado estadual e estava concorrendo à prefeitura de Várzea Grande”, relata.

O ex-governador conta que Walace o procurou em seu gabinete dizendo que era importante ganhar a eleição em Várzea Grande pelo fato de ser um pólo no Estado e que, para isso, precisava de ajuda financeira do governador. O então deputado teria contado a Silval que já havia conversado com o então secretário de Administração César Zílio, a quem relatou que conhecia algumas gráficas que tinham interesse em firmar contratos com o Estado.

Silval Barbosa contou que Walace prometeu R$ 1 milhão em vantagem indevida para César Zilio. Para que esse dinheiro fosse levantado, somente uma parte do material gráfico era de fato entregue para o governo, a outra parte que constava no contrato era simulada e os valores referentes eram passados diretamente para a estrutura da campanha municipal de 2012.

Silval confirmou que conversou com César Zílio, que afirmou ser possível cadastrar as gráficas. “Eu sei que foi executado os serviços das gráficas. Eu confesso que não lembro se o César passou esses cheques ou se pagou direto algumas contas minhas, eu sei que autorizei fazer e foi feito”. Neste esquema, ele afirma que soube por Walace Guimarães que sua parte na propina foi de R$ 1 milhão, repassado a Cesar Zílio. Silval diz que não lembra, mas que César Zílio lhe falou que usou para pagar dívidas. “Pode até ser que eles tenham pagado alguma coisa”.

JOSÉ RIVA

O ex-governador afirma que após o ex-deputado José Riva lhe apresentar a empresa Zetrasoft, concorrente mineira da Consignum e que tinha interesse em assumir o serviço de crédito consignado aos servidores do Estado, o empresário Willians Mischur, dono da Consignum, passou a lhe procurar com insistência, no interesse de renovar seu contrato com a Administração Pública e dizendo que era muito importante pelo fato de já ter perdido contratos em outros estados.

O então governador teria explicado ao empresário que, por motivos institucionais, não queria se indispor com José Riva, que era o chefe do legislativo, mas Willians argumentou dizendo que já havia conversado com o advogado Paulo Taques, que teria lhe assegurado que em breve estaria no governo e garantiria aquele contrato para a Consignum.

Silval conta que diante da insistência de Willians, mandou ele resolver a questão diretamente com José Riva. A mesma orientação teria sido dada a José Riva, para que conversasse com Willians, pois “não queria mais ouvir falar da Consignum”. O ex-governador nega que tenha forçado qualquer secretário de participar do esquema e também nega que tenha havido coação aos empresários que pagaram propina. Segundo ele, todos participavam da corrupção “com o maior prazer” uma vez que só entravam no esquema “quando levavam vantagem. Eles faziam com a satisfação e prazer, até para ter como portifólio e modelo pra levar pra outros estados”, afirma o ex-governador.

Silval confirmou que recebeu propina do empresário Willians Mischur, dono da consignum, por meio do ex-secretário de Administração César Zílio. Ele afirmou que ficou acertada uma propina mensal de R$ 400 mil, dos quais R$ 200 a R$ 250 mil iam diretamente para suas mãos.