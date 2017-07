A partida entre Vasco e Flamengo (vitória do time rubro-negro, por 1 a 0), disputada no sábado passado (8), foi marcada por cenas de violência e vandalismo. Ontem (10), Paulo César Salomão Filho, vice-presidente do STJD, deferiu o pedido da procuradoria da Justiça Desportiva para interdição do Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Salomão Filho, presidente em exercício do STJD, destacou grave falha na segurança e, principalmente, na prevenção da entrada de artefatos explosivos. Ele salientou ainda a deficiência na infraestrutura do estádio em função da ausência de barreira para obstruir a passagem de torcedores ao local destinado aos profissionais de imprensa.

A liberação de São Januário depende de vistoria da CBF através do Comitê Nacional de Inspeção de Estádios, com a apresentação de laudos obrigatórios para o pleno funcionamento do Estádio e segurança dos torcedores, profissionais de imprensa, jogadores e o público em geral.

A CBF, em resolução assinada pelo presidente Marco Polo Del Nero, já havia proibido a presença de público em São Januário em partidas válidas por seus campeonatos como punição pelos atos de violência e vandalismo que marcaram o jogo de sábado passado.

Pela 13ª rodada do torneio nacional, às 20h45 de amanhã (12), o time cruzmaltino tenta se recuperar da derrota no clássico diante do Vitória, no Estádio Barradão, em Salvador (BA).

CONTRATAÇÃO

O Vasco tem um novo reforço para a temporada. Ontem, o clube anunciou a contratação do atacante argentino Andrés Rios, que defendia o Defensa y Justicia.

O jogador de 27 anos aguarda a aprovação dos exames médicos para poder iniciar os treinamentos no clube carioca. O atacante deve ser apresentado oficialmente ainda esta semana.

Revelado pelo River Plate, Andrés Rios irá atuar em seu sétimo clube na carreira. Além do clube argentino, vestiu a camisa do Wisla Cracóvia, da Polônia, Deportivo Cuenca, do Equador, e os mexicanos América e Universidad de Guadalajara.

O Botafogo também chegou a se interessar pelo jogador, mas as investidas do Fogão não surgiram efeito e o atleta acabou fechando com o rival.