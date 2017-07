O Sindicato Rural de Rondonópolis conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio Mobilização Sindical. A premiação se dá mediante o cumprimento das metas do Plano Anual de Trabalho (PAT).

A cerimônia de premiação foi transmitida ao vivo, via online, na manhã de anteontem (19). Concorrendo com mais dez entidades sindicais, o Sindicato Rural de Rondonópolis foi mais uma vez contemplado com o prêmio.

No ano passado, a entidade também ficou em primeiro lugar na Regional de Rondonópolis, por ter cumprido com os 80% estabelecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – Senar/MT. O mesmo percentual foi mantido para este ano. De acordo com o mobilizador Fábio Borges, conquistar e manter esse índice de participação somente é possível com a colaboração de todos os envolvidos, desde os parceiros, passando pelos colaboradores, até a diretoria do Sindicato Rural.

“Esta conquista representa o reconhecimento do trabalho feito junto ao Sindicato Rural e serve de estímulo para continuarmos na busca pelo aperfeiçoamento”, afirma Fábio.

Quando anunciado o nome de Rondonópolis, durante a transmissão, o mobilizador do Senar/MT, funcionário do Sindicato Rural de Rondonópolis, Fábio Borges, não conteve a emoção. Na participação ao vivo, Fábio fez questão de evidenciar a importância dos parceiros e colaboradores, além de destacar o apoio e incentivo ao trabalho desenvolvido por ele dentro do Sindicato Rural, dispensados pelo atual presidente da entidade, Aylon Arruda.

“Fortalecer o trabalhador do campo, além de oferecer oportunidades de conhecimento em diversas frentes de trabalho e maior qualificação profissional é, sem dúvida, um dos papéis do Sindicato Rural de Rondonópolis”, enfatiza Aylon Arruda, presidente da entidade.

Ainda segundo Aylon, a parceria com o Senar/MT deve tornar-se ainda fortalecida dentro de sua gestão 2017/2019.

No último ano (2016), foram qualificados mais de 1.500 colaboradores nos mais variados cursos, e assim, a entidade e o Senar cumprem com sua missão que é levar conhecimento ao homem do campo.