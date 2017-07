O ex-governador afirmou que parte do dinheiro foi usada para pagar dívidas com os empresários Valdir Piran e Alan Malouf

Em mais um depoimento prestado à Justiça, o ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa (PMDB), confessou ontem (20) que desviou parte do dinheiro usado para pagar a desapropriação de um imóvel conhecido como Jardim Liberdade, em Cuiabá, para quitar uma dívida de R$ 10 milhões, que havia sido contraída pelo seu grupo político quando das eleições para o governo do estado, em 2010. Silval foi reinterrogado pela juíza Selma Arruda, da 7ª Vara Criminal da capital, no processo derivado da operação Sodoma 3, que apurou o desvio de mais de R$ 15 milhões por parte do governo, em 2014, quando da desapropriação da área localizada nas imediações do Bairro Osmar Cabral, na capital. O governo pagou R$ 31,8 milhões e a organização criminosa teria recebido, em troca, um retorno de 50% do valor pago.

O ex-governador afirmou que parte do dinheiro foi usada para pagar dívidas com os empresários Valdir Piran e Alan Malouf. O peemedebista preferiu não relevar qual a origem da dívida com Piran. Quanto a Alan, disse que pagou uma dívida de R$ 1 milhão, com dinheiro obtido por meios “não legais”.

Do valor total pago pela área, metade (R$ 15,8 milhões) teria retornado a título de propina para a organização criminosa liderada por Silval, segundo a denúncia. O peemedebista já confessou os crimes em depoimento no início do mês passado à Delegacia Fazendária. Ainda no depoimento, Silval negou que tenha sido agredido por Piran, conforme depoimento do ex-secretário Pedro Nadaf. E isentou o seu ex-chefe de gabinete Sílvio Cezar Corrêa Araújo.

De acordo com Silval, a negociação para a realização da desapropriação foi feita pelo ex-chefe da Casa Civil, Pedro Nadaf, e pelo ex-secretário estadual de Planejamento (Seplan), Arnaldo Alves de Souza Neto. Recentemente, Nadaf firmou acordo de colaboração premiada e confessou sua participação no esquema.

Conforme o ex-governador, a forma de conseguir o dinheiro foi arranjada por Nadaf e a tratativa direta com o dono da área a ser desapropriada (Jardim Liberdade), para garantir o retorno à organização criminosa de 50% do valor pago pelo terreno, foi feita pelo ex-procurador do estado, Francisco Lima, o Chico Lima.

Silval disse que pediu ao ex-secretário de Planejamento para alocar, no orçamento, o dinheiro necessário para o pagamento da desapropriação, pedindo celeridade no processo para garantir o retorno da propina, assim como cobrou agilidade do ex-secretário de Fazenda (Sefaz), Marcel de Cursi, que era o responsável por dar as ordens de pagamento.

Segundo Silval, do valor retornado para a organização, R$ 10 milhões foram destinados ao empresário Valdir Piran, com quem o seu grupo político havia contraído a dívida. Outra parte do dinheiro foi usada, ainda, para pagar parte de uma dívida que Silval tinha com o empresário Alan Malouf, referente ao serviço de buffet prestado pela empresa dele quando da posse do ex-governador.

Silval não soube informar quanto do dinheiro retornado da desapropriação ficou com cada ex-secretário que participou do esquema. Ele reafirmou, ainda, que não foi o responsável pelas tratativas para que o desvio fosse concluído, deixando isso a cargo dos seus secretários.