Um projeto-piloto propõe a regulamentação do trabalho informal de vendedores ambulantes do setor alimentício de Rondonópolis, por meio de parceria. A iniciativa foi tomada pelo Sindicato da Indústria da Alimentação da Região Sul do Estado de Mato Grosso (Siar Sul-MT), juntamente com o Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico da Região Sul de Mato Grosso (Sindimec Sul MT) e Sindicato da Indústria da Construção da Região Sul de Mato Grosso (Sinduscon Sul MT).

A ideia é obter primeiro o CNPJ para os vendedores, oferecer cursos gratuitos de boas práticas de produção e manuseio, cursos sobre questões administrativas e financeiras, ou seja, dar oportunidade de conhecimento e crescimento para o trabalhador.

De acordo com presidente do Siar Sul, Rafael Vilela, toda assistência será oferecida pelos sindicatos patronais do setor industrial da Região Sul de Mato Grosso. A princípio, será feito um mapeamento em Rondonópolis para saber a quantidade de pessoas que exercem a atividade na cidade e então apresentar a proposta.

“Precisamos deixar claro que o sindicato não é contra o trabalho informal, apenas deseja colaborar com a legalização dessa atividade proporcionando mais qualidade ao serviço. Nossa proposta é muito boa, e se acatada vai contribuir com o desenvolvimento econômico de nossa região. Por enquanto, esse projeto é do sindicato, mas em um futuro próximos vamos buscar parceria do setor público e até privado”, destacou.

O presidente explicou ainda que o crescimento do trabalho informal ocorre por conta do aumento do desemprego na região e que o segmento da alimentação exige qualificação para manuseio.

“Sabemos que o desemprego tem contribuído com a geração de trabalhadores informais, mas um alimento feito sem o uso das boas práticas pode ocasionar sérios problemas à vida humana, intoxicações que levam à morte. Nossa ideia é evitar esses transtornos e contribuir com o crescimento do trabalhador”, finalizou.