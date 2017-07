Quem passa pela Avenida Beira Rio, inaugurada na gestão anterior, frequentemente se depara com capivaras e até outros animais passeando pelo local. A imagem, apesar de bonita, expõe os riscos que os mesmos correm estando à mercê da ação do homem, e especialmente dos veículos que trafegam pela via.

Diversos casos de atropelamento de animais já foram registrados no local, resultando na morte de capivaras, macacos, entre outros. Na manhã de ontem (20), mais uma vez o problema ficou evidenciado, com a morte de duas capivaras por atropelamento.

Com 3,3 quilômetros de extensão, a Avenida custou mais de R$ 6,5 milhões, obra que contou com pavimentação, drenagem, calçadas e sinalização horizontal e vertical.

Considerada uma nova opção para desafogar o trânsito da região central de Rondonópolis, servindo de ligação entre a Avenida Lions Internacional e a Avenida Poguba, na região da Vila Goulart, bem como às rodovias federais, a Avenida caiu nas graças da população, que também encontrou no local uma ótima área para a prática de atividades físicas.

Para construir a Avenida, um rigoroso processo de licenciamento ambiental foi enfrentado pelo Município, já que a área era até então de mata, onde os animais viviam tranquilamente.

Entre os requisitos para construção da via, estava a instalação de uma passagem subterrânea para os animais, que foi construída, e a instalação de telas de proteção para que os mesmos não cruzassem a via, utilizando portanto a passagem.

Contudo, apesar da obra ter sido entregue em dezembro do ano passado, até hoje as telas não foram instaladas, e os casos de atropelamento seguem acontecendo.

OUTRO LADO

Em contato com a Prefeitura, a informação recebida é de que a atual gestão identificou que as telas não foram instaladas até hoje, porque o projeto da Avenida não especificava em qual local elas deveriam ser alocadas.

Com isso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) fez um trabalho junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, e em breve as telas serão por fim instaladas. Nenhum prazo foi dado.