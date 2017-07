Até o momento, a Prefeitura de Rondonópolis não definiu um prazo para que o problema seja resolvido por definitivo

Há meses, quem precisa trafegar pelas vias da região Central de Rondonópolis, tem de conviver com os problemas nos semáforos da cidade. As falhas são aleatórias, ocorrendo em várias localidades, em dias e horários diversos. Vários cruzamentos são afetados, especialmente na Rua Rio Branco e na Avenida João Ponce de Arruda. Além disso, as reclamações quanto a falta de sincronização não param, e a população perde a paciência com um problema aparentemente simples de se resolver, mas que continua provocando muitos transtornos.

No último fim de semana, por exemplo, os semáforos do cruzamento entre a Rua Rio Branco e a Frei Servácio, um ponto muito movimentado e perigoso, que inclusive tem um avanço semafórico instalado para coibir que os motoristas avancem no sinal vermelho, não estava funcionando. O resultado foi muita confusão e riscos para quem passou pela região.

Em contato com o A TRIBUNA, os munícipes leitores estão questionando muito estas situações, citando alguns acidentes que já ocorreram e outros que podem vir a acontecer.

Em raras ocasiões, é possível notar a presença de guardas de trânsito tentando orientar os motoristas para evitar colisões e deixar as vias organizadas, mas isso não ocorre sempre que os problemas acontecem.

A reportagem tentou contato, no início da semana, com a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat), mas a informação é de que o secretário estava viajando a trabalho.

Ontem (13), via telefone, também não obteve sucesso em contatar o responsável pela pasta. Até o momento, a Prefeitura de Rondonópolis não definiu um prazo para que o problema seja resolvido por definitivo.

ENTENDA

A manutenção do sistema de trânsito da cidade é terceirizada, por meio de dois contratos, sendo um de R$ 197 mil/mês para serviços semafóricos e outro de R$ 180 mil/mês para manutenção do sistema de fiscalização eletrônica, como radares e lombadas eletrônicas.

Os contratos, conforme a Prefeitura, estão sendo auditados e os pagamentos não serão efetivados até que se tenha o resultado dessas auditorias. Com isso, a empresa responsável pela manutenção dos semáforos deixou de realizar o serviço, até que os pagamentos sejam efetuados. Ambos os contratos foram celebrados com a Prefeitura de Rondonópolis pelo ex-prefeito Percival Muniz (PPS).

Na mesma ocasião, o presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) da região Central, Valdir Farinha, informou ao A TRIBUNA que a auditoria do contrato já foi concluída no mês de maio.

“Tive acesso a documentos da Prefeitura de Rondonópolis e um memorando da Procuradoria Geral do Município que relata que a auditoria foi concluída sem indícios de irregularidades. Inclusive, com recomendação para que fosse dado prosseguimento à execução do contrato em todos os termos, cumprindo fielmente o que determina a lei das licitações e as suas cláusulas”, explicou Farinha. Ao todo, a empresa não recebe pelo serviço de manutenção há seis meses.