Com o tema “O aniversário de prata, mas ação de ouro”, o Rotary Clube Rondonópolis Rondon realiza, no próximo dia 6 de agosto, no salão de eventos do Caiçara Tênis Clube, o tradicional ‘Costelão da Apae’, em prol da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Este ano o ‘Costelão da Apae’ comemora 25 anos e toda renda é revertida para custear parte das despesas da entidade. A Apae foi fundada em 1976 e possui 296 alunos portadores de deficiência intelectual e múltipla. Ela recebe ajuda financeira, por meio de convênios, dos Governos Federal, Estadual e Municipal, o que não é suficiente para suprir todas as necessidades da instituição.

O evento iniciará às 11h30. O almoço será servido apenas no local, é necessário levar pratos e talheres. O cardápio terá costela bovina assada, acompanhada de arroz, salada verde, farofa, mandioca, maionese, pão e venda de bebidas. A festa também vai contar com música ao vivo.

A organização estima a participação de cerca de 1.200 pessoas. O presidente do Rotary Rondonópolis Rondon, Clari Agostineto, que participa do evento há 24 anos, explica que a realização só é possível por conta do apoio de empresários. “São 24 anos participando desse evento maravilhoso, que sempre é um sucesso. Agradeço a todos que nos apoiam e a comunidade que sempre participa”, disse.

O ingresso está sendo vendido a R$ 50, crianças de cinco a 11 anos pagam meia e menores de cinco anos não pagam. O convite pode ser adquirido na Apae, Lav Leve Lavanderia, Moto Art, Supremo Rondon, Grupo Psiquê, Montreal Créditos e Investimentos e com os companheiros do Rotary Club Rondon. Outras informações pelo telefone (66) 3422-2985.