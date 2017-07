A solenidade de transmissão de cargos e posse do novo presidente do Rotaract Club de Rondonópolis para o ano rotário 2017/2018 ocorreu na noite do último sábado (15). A festividade foi realizada na sede do Rotary Clube de Rondonópolis Leste, na Vila Aurora, e teve início às 19h30. Na oportunidade, o presidente da gestão 2016/2017, Fernando Alves de Souza passou o comando do clube de serviço para Samara Rockenbach Sathler.

“Desejo todo sucesso e sabedoria à companheira Samara, presidente eleita 2017/2018. Que ela faça uma gestão tão boa quanto a minha, pois a cada novo presidente eleito, um novo líder que entra em ação é uma nova oportunidade do clube melhorar ainda mais”, destacou Fernando.

Com cinco anos de família rotária, o rotaractiano Fernando Alves fez uma avaliação do período em que esteve à frente da entidade e enfatizou o trabalho em grupo com o clube.

“Dos vários cargos que já ocupei, posso certificar que o de presidente é o que mais aprendi, lidar com jovens com grande potencial de liderança é ter um time onde todos são comprometidos para um só objetivo que os move por uma força motriz, neste sentido, é fácil fazermos um paralelo com as empresas, equipes, times ou quaisquer outros grupos de grande atuação,” comentou o rotaractiano.

À frente do clube, a presidente Samara Rockenbach Sathler informou que tem como objetivo na gestão focar no serviço à comunidade e no fortalecimento do clube.

“Darei continuidade ao trabalho desenvolvido pelo companheiro Fernando Alves, como exemplo temos os projetos Guia da Moage realizado durante o carnaval que traz resultados bastante positivos contribuindo para reduzir consideravelmente o número de acidentes neste período. Queremos trabalhar em conjunto com a comunidade rondonopolitana e que esta conheça o nosso trabalho, somos um grupo de jovens voluntários que juntos fazem a diferença na sociedade,” comentou.

Entre os desafios, Samara destacou a realização do Congresso Universitário de Rondonópolis. “Quero realizá-lo este ano e atingir um público de mais de 500 pessoas,” explanou a rotaractiana.

O evento contou com a participação de membros da família rotária e convidados. Ainda fizeram parte da mesa durante a solenidade a representante dos presidentes de Rotary na gestão 2016/2017, Edir Taube; a presidente do Interact Club 2017/2018, Maria Eduarda; a presidente do Rotary Club Rondonópolis distrito de Vila Operária, Salésia; a presidente do Rotakids 2017/2018, Sara Luiza; o representante do Rotary Club de Rondonópolis Leste, Vilmar Souza; o representante da velha guarda do Rotaract, Alessandro Brandão e o representante do Rotary Club de Rondonópolis Rondon, Aluísio Lins.

Rotaract Club – É uma rede global de jovens de 18 a 30 anos que tem como principal objetivo compartilhar ideias e projetos para encarar os desafios da humanidade de uma nova maneira. Os rotaractianos se reúnem em clubes para planejar atividades e socializar entre si e sua comunidade. O Rotaract é um programa do Rotary International, uma das maiores e mais respeitadas organizações humanitárias do mundo e que é membro da Organização das Nações Unidas (ONU).