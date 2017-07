O artista rondonopolitano Petterson Silva deu mais um passo importante em sua carreira, e passa a fazer parte do seleto grupo de artistas permanentes na Art Design Galery, que fica em Miami, no estado americano da Flórida, e se trata de uma das mais importantes e respeitadas galerias de arte dos Estados Unidos.

“A primeira exposição que irei somar será a Brazilian Art in Miami II, e depois da exposição haverá minha participação em exposições em duas instituições públicas americanas. Após isso, as obras ficarão permanentemente expostas na galeria”, explicou Petterson.

Segundo o artista, que firmou contrato com a Art Design Galery, conforme suas obras forem sendo vendidas na galeria, outras novas serão enviadas, tendo continuamente os traços do artista rondonopolitano expostos no local.

Cinco obras de Petterson já estão expostas na galeria, e foram pintadas exclusivamente para a exposição Brazilian Art in Miami II. Pintadas a óleo sobre tela, as obras têm tamanhos diversos, porém todos os quadros são grandes, com tamanho superior a 1,20 metro.

“Estou muito feliz com a oportunidade, é o sonho de todo artista estar no acervo de uma galeria assim. Quero dividir essa alegria com o Mato Grosso, com os rondonopolitanos. Sou dessa cidade e a amo, e sempre faço questão de levar o nome de Rondonópolis por onde for”, disse Petterson.

Com relação às primeiras telas que serão expostas na galeria, o artista afirma que não fugiu muito da brasilidade e do regionalismo em seus trabalhos, utilizando figuras de aves e da etnia indígena Kalapalo, que vive na região do Xingu. “Uma nova fase também está evidenciada, com as figuras femininas, loiras, morenas, sem deixar de lado as minhas raízes”, explicou.

Essa não será a primeira vez que Petterson leva suas obras para fora do País. No ano passado, ele levou três obras para o evento realizado no Museu do Louvre, em Paris. As telas também já foram expostas em Liechtenstein, onde Petterson recebeu o prêmio pelo 1º lugar no Salão de Arte Brasileira da cidade.