A Casa Civil do Estado de Mato Grosso confirmou o recebimento de ofícios de autoria do deputado estadual Sebastião Rezende, designando como emenda parlamentar R$ 1.200.000,00 para a turma especial com 100 alunos para pagar integralmente os 05 anos do curso de Direito na Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) em Rondonópolis. A confirmação desse recebimento foi feita ao prefeito José Carlos do Pátio e à Unemat.

Em um primeiro ofício à Casa Civil, Rezende solicita o remanejamento da destinação de emenda parlamentar impositiva do ano de 2017 da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seel) para a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (Secitec), no valor de R$ 600 mil, visando a implantação da turma especial do curso de Direito.

No outro ofício, o parlamentar se compromete em destinar da sua cota de emendas impositivas do ano de 2018 o valor de R$ 600 mil para a Secitec, também a serem usados na implantação da turma especial desse curso.

Conforme Sebastião Rezende, a Unemat enviou para Prefeitura de Rondonópolis a minuta de um convênio para execução desta turma durante os 05 anos. Após a autorização da Câmara Municipal (com a informação do prefeito de que usará essa emenda parlamentar), a Prefeitura informará a Unemat de que está autorizada a realização do convênio para o curso de Direito. “Com esta informação formalizada, os conselhos da Unemat votam a autorização da criação da turma especial, fazem o convênio com a Prefeitura e realizam o vestibular. Possivelmente esta turma de 100 alunos começará as aulas no início de 2018”, explica.

Vale lembrar que Sebastião Rezende vem lutando pela chegada da Unemat em Rondonópolis desde 2003, tendo inclusive feito os esforços para aprovação da Emenda Constitucional 66, que deu autonomia financeira para a Unemat. Com a entrada da gestão do governador Pedro Taques, intensificou os trabalhos junto ao atual gestor para que a instituição fosse implantada.

A princípio, a Unemat começa em Rondonópolis com dois cursos de graduação: Letras e Ciência da Computação, cuja vestibular já foi realizado. Com isso, a turma especial de Direito seria uma terceira opção à juventude e população do município através da instituição.