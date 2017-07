A ordem de reinício das obras no prolongamento da Rua Rio Branco depende do licenciamento ambiental da Secretaria Estadual e Meio Ambiente (Sema), segundo informou ontem à reportagem a secretária municipal de Infraestrutura Nívea Calzolari. Conforme a secretária, o pedido de licenciamento foi protocolado na Sema estadual no dia 17 de maio e agora só depende da liberação do próprio Estado.

“O prolongamento da Rua Rio Branco não é uma obra gerenciada pela Prefeitura de Rondonópolis. Foi contratada em gestão anterior pelo Governo do Estado e uma empresa licitada para as obras, cujos recursos são do Ministério das Cidades e serão repassados pela Caixa Econômica Federal (CEF) à empresa. A ordem para retomada dos serviços parte do Estado e não da prefeitura, pois o contrato não é nosso. No entanto, estamos cobrando a retomada das obras, inclusive, o prefeito Zé Carlos do Pátio esteve em Cuiabá pedindo agilidade na retomada da duplicação da via e de cópias do contrato para análise”, explicou a secretária.

Conforme Nívea Calzolari, ela já entrou em contato com a empresa responsável pelas obras por diversas vezes, mas os representantes vêm alegando que estão com medidas administrativas junto à Sinfra estadual para poder retomar o serviço. “A cargo da prefeitura, neste momento, está apenas a responsabilidade de cobrar, pois a empresa contratada só poderá retomar as obras a partir de trativas com o Estado, uma vez não é responsabilidade nossa”, reitera.

Na semana passada, diferentemente do que alega o município, a secretária-adjunta Marciane Prevedello Curvo, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), repassou ao deputado Sebastião Rezende que a ordem de reinício das obras no prolongamento da Rua Rio Branco será emitida assim que a Prefeitura de Rondonópolis apresentar a renovação da licença ambiental. Obtendo a licença ambiental, Marciane repassou ao deputado que, no prazo de uma semana, as obras já terão condições de ser retomadas.