Reinserção na sociedade

A lei brasileira não prevê pena de morte, e também não deixa ninguém preso pelo resto da vida. A lei brasileira prevê prisão para quem comete crimes, e a devolução desse criminoso para a sociedade após o cumprimento da sua pena. O Estado possui o dever de punir e reprimir, mas o sistema existente no Brasil serve somente para manter o sujeito afastado da sociedade. O indivíduo é levado para uma penitenciária, trancafiado numa cela, excluído do convívio social como uma forma de punição. O ambiente experimentado é de disputa de sobrevivência, restando tempo para que se especializem em seus crimes e aprendam outros. O encarceramento é quase que uma escola especializadora do crime, acarretando consequências graves tanto para o próprio condenado, quanto para a sociedade.

A população de Rondonópolis têm convivido com reeducandos da penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande) e da Cadeia Pública Feminina que estão trabalhando nas ruas da cidade, prestando serviços de limpeza por meio da Coder. Não se trata algo inédito, já que o projeto de reinserção social já acontece há muito tempo em empresas particulares, mas é uma “novidade” para a maioria das pessoas, que até então só viam os “amarelinhos” atuando em obras e reformas de prédios públicos. A importância da ressocialização é inquestionável. Melhor do que ficar preso e só aprendendo a ser um ser humano ainda pior, é aproveitar o tempo para estudar, trabalhar, contribuir com a sociedade em alguma coisa e, ao fim de sua pena, poder decidir qual caminho quer seguir: o do bem ou o do mal.

Mas, sempre é necessário lembrar que existem indivíduos que absolutamente nada vai mudar a natureza. Estamos cansados de ouvir que fulano não teve família, não teve educação de qualidade, não teve oportunidade ao emprego, entre tantas coisas que a desigualdade social proporciona, e por isso se tornou bandido. Estamos cansados de ver quem teve tudo isso e mesmo assim virou bandido, e quem também não teve nada e nem por isso virou bandido. Para todas as possibilidades, o Estado também tem que atuar, e não continuar falhando como faz desde sempre.

Reintegrar um indivíduo a sociedade é oferecer, ao infrator, condições para que ele consiga se regenerar e, desta maneira, não voltar mais a cometer o mesmo crime ou outros. Oferecer solução para aqueles que são criminosos por natureza também. As alternativas precisam ser fortes, para salvar aqueles que assim desejam, e controlar aqueles que nenhuma oportunidade vai mudar o comportamento. Por hora, resta desejar que aqueles que estão recebendo a oportunidade de trabalhar na Coder se agarrem a ela, e façam dela uma transformação positiva em suas vidas, consequentemente na nossa também.