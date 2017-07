O Município de Rondonópolis assinou um convênio com o Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), para a contratação de 100 reeducandos que cumprem pena na penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande) e também da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis. Além da Prefeitura, a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), Ministério Público Estadual, Poder Judiciário e a Fundação Nova Chance fazem parte desse convênio.

Conforme as informações, serão contratados reeducandos que já cumpriram pelo menos 1/3 da pena para executar serviços feitos pela Coder, como operação tapa buracos, limpeza das vias públicas, pintura de meio fio e em obras de urbanismo. Na primeira etapa serão liberados 20 homens, com uso das tornozeleiras eletrônicas, para o trabalho durante o dia. Ao final do expediente, eles retornam para a Mata Grande. Posteriormente, o convênio será expandido.

A parceria para atividades laborais foi destacada pelo secretário-adjunto de Administração Penitenciária, Emanoel Flores, que considerou a oportunidade de reintegração dos reeducandos, visto que em algum momento eles estarão de volta à sociedade e será melhor se estiverem trabalhando e com renda mensal. “Será feito um trabalho de reinserção social com reeducandos tanto do sistema fechado quanto do semiaberto, masculino e feminino, que começará no dia 3 de julho, com 20 homens e, na semana seguinte, haverá a incorporação de mais 20 mulheres. E assim, sucessivamente, até completar as 100 vagas de que dispõe o convênio”, explicou.

A juíza da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, Tatyana Lopes de Araújo Borges, o promotor de justiça Reinaldo Vessani Filho e o subdiretor da penitenciária Mata Grande, Pedro Cardoso de Sá, também participaram do ato de assinatura dos contratos. Os reeducandos receberão como pagamento um salário mínimo, sendo que uma parte dele fica para a poupança, que o recluso poderá utilizar ao receber o alvará de soltura, outra parte vai para a família e a terceira parte para uso pessoal.

MÃO DE OBRA

A Lei de Execuções Penais prevê que a cada três dias trabalhados, o preso condenado tem direito a um dia de redução na pena que cumpre, informações que são remetidas ao juiz executor, a quem cabe homologar essa atividade.

A LEP garante a quem contrata a mão de obra de reeducandos a isenção de encargos trabalhistas, uma vez que a CLT não se aplica à contratação de cumpridores de pena nos regimes fechado e semiaberto. O empregador fica isento de encargos como férias, 13º salário e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Cabe a quem contrata também garantir alimentação, transporte e remuneração, que não pode ser inferior a três quartos do salário mínimo. No caso da Coder, além de ganhar um reforço em suas frentes de trabalho, a não obrigatoriedade dos encargos trabalhistas tornam a atividade mais barata do que a contratação de servidores via CLT.