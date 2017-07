Acidente de trabalho, ocorrido ontem em Rondonópolis, reforça necessidade de cuidados ao trabalhar próximo a rede de alta tensão

Um acidente de trabalho registrado no fim da manhã de ontem (14), em Rondonópolis, por pouco não terminou em tragédia. Um profissional que trabalhava fazendo a pintura de um prédio no bairro Santa Cruz, levou um choque após encostar o braço em um fio de alta tensão. Com a violência da descarga elétrica, ele acabou caindo no telhado do prédio inconsciente.

Populares que presenciaram o fato, subiram no prédio e deram os primeiros socorros para a vítima. A concessionária de energia fez o desligamento da rede e o Corpo de Bombeiros de Rondonópolis foi acionado e utilizou o caminhão com a escada magirus para resgatar o pintor.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou o mesmo para o Hospital Regional, que até o fechamento da edição não repassou informações sobre o seu estado de saúde. Contudo, informações extraoficiais davam conta que apesar da gravidade da situação, o homem deu entrada no hospital já consciente e se recupera bem. O nome da vítima não foi divulgado.

O acidente expõe, mais uma vez, os perigos existentes ao executar trabalhos com aparelhos elétricos ou nas proximidades da rede elétrica. A maioria dos acidentes é provocada por falta de conhecimento ou de atenção de quem está utilizando a energia elétrica ou trabalhando próximo à rede de eletricidade.

Não são raras as ocorrências de acidentes envolvendo principalmente os profissionais da construção civil, antenistas e pintores que, no exercício de suas funções, sofrem descarga elétrica ao se aproximarem da rede energizada.

A reportagem conversou com Neyla Martins dos Santos, que é coordenadora do setor de segurança do trabalho da Santa Casa de Rondonópolis, que explicou que em situações como a registrada ontem, antes de iniciar o trabalho é preciso solicitar para a concessionária de energia o desligamento da rede. “Ao trabalhar perto da linha de alta tensão, é necessário solicitar que a concessionária faça o desligamento. Para isso, basta enviar um ofício. É altamente perigoso atuar na área energizada, a energia é algo que precisa de total atenção do trabalhador, não há como trabalhar sem o desligamento. Muitas vezes, devido a experiência, até mesmo a autoconfiança, as pessoas acabam se arriscando, acreditando que nada vai acontecer, e é nesse momento que o pior pode acontecer”, explicou.

Com relação aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), a profissional explica que é obrigatório o trabalhador usar luvas específicas e calçado adequado. “É importante observar se o equipamento adquirido tem certificado de aprovação, todo EPI precisa ter. Às vezes o vendedor pode oferecer um equipamento dizendo que protege, mas somente o certificado pode garantir. Por isso, é necessário observar bem antes de comprar”, disse Neyla.

PRINCIPAIS DICAS DE SEGURANÇA

Entre as principais dicas dos especialistas para quem vai trabalhar em área energizada, está obedecer a distância de segurança entre a obra e a rede elétrica;

Jamais montar andaimes próximo aos cabos de energia; cuidado ao manusear vergalhões/barras de ferro/materiais de construção e equipamentos próximo a rede;

Deixar que profissionais instalem antenas de televisão ou outros equipamentos no telhado de casa; cuidado ao cavar um buraco na rua ou calçada, pode haver um cabo de eletricidade subterrâneo; não fazer poda em árvores próximas à rede elétrica, deixando isso para o órgão competente do Município;

Ao realizar qualquer conserto em uma instalação elétrica (troca de fios dentro da residência, tomadas e interruptores danificados) desligar o disjuntor ou a chave geral; não utilizar aparelhos com fios desencapados ou danificados; não soltar pipas perto da rede elétrica; nunca tocar nos fios da rede elétrica ou fazer ligações à revelia.

Profissionais que trabalham com ceifadeiras, colheitadeiras ou pás carregadeiras são considerados grupo de risco, e devem observar a distância e altura da rede elétrica antes de iniciar suas atividades.