A tarde de ontem (18) foi marcada pelas homenagens aos 30 anos de criação do Recanto dos Idosos, comemorados nesta data e aos 79 anos do padre Lothar Bauchrowitz, recém-completados no dia 1º de julho. O prefeito, de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio, amigo próximo do pároco, participou da missa em alusão às datas festivas. “O padre Lothar age com gestos, não com palavras e um exemplo é o Recanto dos Idosos, ele mandou uma mensagem para nós que precisamos cuidar dos nossos idosos, cada idoso tem sua casa e são desenvolvidas várias atividades aqui. Quando introduziu na Cáritas Diocesana as creches, ele nos mostrou que é importante valorizar a criança, que temos que fortalecer a educação infantil. O padre ajudou os mais humildes quando construiu milhares de casas em Rondonópolis, com a alfabetização de adultos, ele é um homem de fé e de obra”, destacou o prefeito na oportunidade.

O Recanto dos Idosos, fundado em 18 de julho de 1987, possui 53 moradias e abriga mais de 50 idosos residentes e presta apoio a mais de 140 idosos que participam das atividades como as missas, artesanato, alfabetização, entre outros.

O Padre Lothar doou o terreno da quadra 39, em Vila Operária, para abrigar pessoas idosas com condições de cuidar de si e que não tinham onde ficar. Para construir as casas, o sacerdote conseguiu o apoio de várias comunidades eclesiais de base para ajudar na construção destas residências em mutirão. A Paróquia São José Operário doou, durante vários anos, a renda da festa, especialmente do leilão do gado doado para a festa de São José Operário.

“No dia 18 de julho de 1987, tivemos a inauguração das primeiras 8 casas e da igreja, tendo como padroeiro São Lucas. Continuamos com a construção de casas durante vários anos até completar 33 casas. No dia 4 de julho, inauguramos o salão do Recanto dos Idosos. Dr. Mürtz, da Associação Koblenz (Kobra), doou mais 20 casas para pessoas idosas. Assim, temos agora 53 moradias para idosos. Elas têm 2 quartos e um banheiro. Além disso tem a possibilidade de fazer uma pequena horta e plantar um jardim na frente da casa”, relata o religioso.

Durante a celebração especial, o vereador Vilmar Pimentel fez a entrega de uma Moção de Aplausos ao padre Lothar pelos 30 anos do Recanto dos Idosos. “A importância do Padre Lothar é muito grande não só na região da Vila Operária, mas também em Rondonópolis e nós não poderíamos deixar de homenagear esses 30 anos do Recanto dos Idosos realizando um trabalho com as pessoas da melhor idade onde tem todos os acompanhamentos”, comentou o vereador.

A programação iniciou às 14h com a missa em homenagem ao aniversário do Recanto dos Idosos, onde contou com a participação efetiva da comunidade. Após o evento religioso, foram iniciadas as apresentações musicais, entre elas, pelos idosos residentes.

Em sua fala, o pároco lembrou da sua trajetória quando chegou à cidade, das poucas casas existentes, do trajeto que fazia de bicicleta entre a casa do bispo ao bairro da Vila Operária para celebrar as missas e realizar os trabalhos em prol da comunidade. Ele ainda destacou que hoje atende em torno de 38 bairros na Vila Operária e celebrou os 30 anos de criação do recanto em apoio aos idosos.