A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) alerta a população quanto a incidência das queimadas urbanas que vem aumentando nos últimos dias, conforme levantamento da pasta.

A prática, segundo aponta o levantamento da Semma, acontece com mais frequência entre os meses de junho e outubro, período de estiagem em que alguns moradores aproveitam para limpar seus terrenos e eliminar o lixo acumulado usando esse mecanismo prejudicial à saúde e ao meio ambiente para eliminar a sujeira. Porém se acaso flagradas na prática, essas pessoas estão sujeitas a multa, bem como poderão responder por crime ambiental, conforme Lei Federal 9.605/98.

A Semma recomenda à população para recolher o lixo e destiná-lo a um local apropriado. Em relação às folhas que caem nos quintais com mais intensidade nesta época do ano, a dica é usá-las como adubo ou ensacar e deixar para serem recolhidas pela equipe de coleta.

“A população deve contribuir com a fiscalização, qualquer pessoa que detectar foco de incêndio pode comunicar ao Corpo de Bombeiros pelo número 193. Na sequência, a Semma também deve ser acionada pelos números (66) 3411-5108, 99231-0174 e 99234-4005. Vale lembrar que as queimadas rurais também estão proibidas a partir de 15 de julho até o dia 15 de mês de setembro”, destaca o secretário João Fernando Copetti.