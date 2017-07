A certeza de que por meio do conhecimento se transformam vidas e de que o prazer da leitura é um hábito que pode e deve ser estimulado desde a infância. A partir dessa convicção, a Secretaria de Cultura, por meio do projeto “Malas Itinerantes”, vai ofertar livros infantis, brinquedos pedagógicos e jogos didáticos aos alunos das escolas municipais de Rondonópolis. As malas, que carregam esse material, serão enfeitadas com motivos lúdicos e circularão entre os colégios da rede pública.

Em um primeiro momento, serão contemplados estudantes da Zona Rural. “A intenção é disponibilizar essas atividades e materiais onde a oferta é menor”, comenta o secretário de Cultura, Humberto Campos. Posteriormente, o ‘Malas Itinerantes’ deve se expandir para as escolas da periferia da cidade.

Por enquanto, a Secretaria possui poucas malas, mas está recebendo doações. Quem tiver alguma mala em casa que não esteja mais em uso e quiser doar, assim como livros, jogos e brinquedos didáticos, basta entrar em contato pelo telefone 3411-5324 ou 3411-5325, que a pasta providencia o recolhimento do material. A previsão é de que o projeto tenha início em agosto.