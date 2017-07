O projeto “Autismo na Escola”, que vem levando informação e conscientização para alunos e profissionais de unidades educacionais do município, foi apresentado ontem na Câmara Municipal pela psicóloga Érica Rezende Barbieri.

Ela explica que diante da impossibilidade dos vereadores conhecerem o projeto, durante as palestras nas unidades, resolveu mostrar o trabalho aos parlamentares e explicar basicamente o que é o autismo e como é o comportamento do autista.

“Nós trouxemos o projeto ‘Autismo na Escola’ para que a Casa de Leis conheça mais sobre aquilo que pode nos ajudar. Hoje, nós temos índices de pesquisas assustadoras de que no mundo, de cada 51 pessoas nascidas, uma vai ter autismo. Estão falando em epidemia, pois há dez anos era um a cada 150 nascidos, segundo pesquisa recente americana. Muita gente tem autismo leve e não sabe”, alertou a psicóloga.

De acordo com Érica Rezende, ela vai nas escolas fazer um trabalho de base. “O projeto cresceu e vamos em todas as escolas que têm pessoas com espectros autistas. Foram 38 escolas visitadas. O que mais me assustou é que a cada escola que vou, as pessoas me apresentam uma ou duas crianças com suspeita de autismo. Após percorrer estas escolas, estimo que na cidade existem cerca de 300 crianças com autismo e os pais não sabem a condição dos filhos. Ainda percebo que, às vezes, até eles possuem algum grau de autismo. Esta suspeita é muito grave para a cidade, pois não existe atendimento adequado para esta complexidade. O pouco que tem não atende como deveria atender” enfatizou.

CLÍNICA-ESCOLA

Após a apresentação, Érica Rezende chamou a atenção dos vereadores para legislarem em favor das causas das pessoas com este tipo de transtorno, citando projetos que podem ser criados na cidade, como uma clínica-escola e a estruturação da Associação Rondonopolitana de Pessoas com Transtorno Autista (ARPTA), criada com foco no atendimento necessário à pessoa com autismo.

“Sabemos do potencial dos vereadores para estarem olhando para esta situação. Futuramente, estes vereadores não estarão por aqui legislando e poderão imaginar que poderiam ter contribuído com esta causa. Por isso, fui à Câmara para destacar os critérios básicos sobre o autismo para os vereadores entenderem o quanto é complexo o assunto. O autismo não medica, apenas trata os sintomas. Autismo é um transtorno que não oferece uma qualidade de vida ao indivíduo apenas com tratamento dos sintomas. É preciso de assistência como uma clínica-escola”, reiterou.

Ainda na avaliação de Érica Rezende, uma Clínica Escola é um projeto que não custará caro para o município, o qual poderá buscar parcerias com as instituições de ensino superior que na cidade conta com cursos de medicina, psicologia, educação física e outros, onde os profissionais poderão ajudar neste projeto.