No entanto, pelo que apurou a reportagem, ainda no decorrer desta semana, deverão ser agendadas as audiências para serem ouvidos os envolvidos e testemunhas do processo

O processo que o Ministério Público Eleitoral (MPE) abriu, em dezembro do ano passado, para apurar uma suposta fraude na coligação “Juntos Faremos a Cidade que Queremos” (PRTB/Rede) que elegeu os vereadores Roni Cardoso e Bilu da Areia, nas eleições municipais de 2016, resultou em uma Ação de Impugnação de Mandato Eletivo que está tramitando na Justiça Eleitoral local, na 10ª Zona, que tem como titular a juíza eleitoral Tatyana Lopes de Araújo Borges.

Atualmente, o processo corre em segredo de Justiça, porém a assessoria da magistrada informou que nesta semana serão agendadas as audiências para serem ouvidos os envolvidos e testemunhas do processo.

A suspeita de fraude eleitoral surgiu depois que o MP constatou que Dinise Frichs e Edna Magali Ferreira, que disputaram uma vaga na Câmara Municipal pela Coligação PRTB/Rede tiveram ‘zero’ voto.

O inquérito foi montado pela promotora Patrícia Eleutério Campos Dower, que ouviu as mulheres e reuniu provas para que o processo fosse instaurado e investigado. A denúncia é que Dinise e Edna serviram como ‘laranjas’, ou seja, emprestaram apenas seus nomes para preencherem os 30% da cota para mulheres e consequentemente isso abria mais vagas para homens dentro da coligação.

O desfecho deste caso em Rondonópolis ainda não aconteceu, mas uma situação semelhante ocorreu em Cuiabá, onde o juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, da 55ª Zona Eleitoral de Cuiabá cassou, no dia 13 de julho, o diploma do vereador cuiabano Elizeu Francisco do Nascimento (PSDC), declarando nulos os votos destinados a ele.

A decisão foi proferida em um processo por fraude na composição da lista de candidatos do partido que Elizeu faz parte. Conforme o Ministério Público Eleitoral, a lista foi adulterada para atender as determinações de cota mínima por gênero.

Além dele, a sentença condenou todos os que foram candidatos, José Cezar Nascimento, Rogério da Silva Oliveira, Luzmarina Bispo dos Santos e Rosana Aparecida Oliveira da Silva. Todos foram declarados inelegíveis pelo prazo de 8 anos.

DIFERENTE

Porém, a situação em Rondonópolis seria diferente do que ocorreu em Cuiabá, segundo explica o advogado de defesa dos vereadores, Maurício Castilho Soares, especialista em direito constitucional, que vê a situação dos dois parlamentares com tranquilidade. “O caso de Cuiabá em nada se assemelha com o dos vereadores de Rondonópolis. No episódio de Cuiabá, as candidatas desistiram devido a outros motivos, como a falta de apoio partidário. Enquanto que no caso de Rondonópolis, foi conferida condição de igualdade a todos. Este julgamento de Cuiabá é um caso isolado. Nos municípios de Tesouro e Canarana, por exemplo, os juízes julgaram improcedente as acusações semelhantes a de Rondonópolis. Entendendo que mesmo as candidatas não tendo recebido o apoio partidário necessário, não poderiam os candidatos eleitos serem responsabilizados”, completa o advogado.