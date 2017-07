Em sequência ao convênio firmado entre a Prefeitura de Rondonópolis, Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), Instituto Nova Chance e a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis, o primeiro grupo de mulheres que cumpre pena na Cadeia Pública Feminina e que vai fazer parte do projeto social “Aproveitamento de mão de obra extra muro”, deu início ontem (17) aos trabalhos nas ruas da cidade.

Conforme informou a Coder, desse grupo inicial participam onze mulheres reeducandas de regime aberto e regime semiaberto, com idades que variam de 22 anos a 45 anos de idade.

As mulheres participantes do projeto já estão em final de pena, e apresentam bom comportamento na unidade prisional. As mulheres devem trabalhar no serviço de urbanismo de Rondonópolis.

“É mais um passo que a Prefeitura de Rondonópolis está dando no sentido de ressocializar essas novas trabalhadoras, e elas vão nos ajudar muito, pois,temos uma demanda muito grande na cidade e elas vão somar conosco para poder melhorar o visual do Município”, disse o diretor do Departamento de Urbanismo da Coder, Oderli Xaxim.

A diretora da Cadeia Pública Feminina, Raimunda Felício de Lima, também destacou a importância do projeto. “Elas começam a ter essa oportunidade ainda reclusas, e é o que eu disse a elas: é uma oportunidade única. Eu acredito no projeto e acredito nelas”, externou.

As mulheres participantes do projeto vão trabalhar separadas do grupo de homens, que como elas, também são recuperandos e já estão há duas semanas trabalhando nas ruas da cidade.

Eles usam tornozeleiras eletrônicas e são acompanhados de perto por servidores da segurança prisional. O projeto oferta 100 vagas, sendo que serão preenchidas por 50 homens e 50 mulheres, cuja duração é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período e ou ser interrompido a qualquer momento sem prejuízo para nenhuma das partes.