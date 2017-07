A licitação tinha um valor de referência de R$ 7,7 milhões mas, segundo a assessoria do Paço Municipal, foi possível reduzir os gastos e obter os mesmos medicamentos por um preço total de R$ 5,2 milhões

A Prefeitura de Rondonópolis obteve uma economia de 32,5% na compra de medicamentos que irão atender usuários da Rede Municipal de Saúde ao longo de um ano. A licitação, pela modalidade Registro de Preços, tinha um valor de referência de R$ 7,7 milhões mas, segundo a assessoria do Paço Municipal, foi possível reduzir os gastos e obter os mesmos medicamentos por um preço total de R$ 5,2 milhões.

O resultado da licitação, que teve sessão pública realizada no dia 18 de maio, foi homologado pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (SD).

Pela modalidade Registro de Preços, o saldo dos medicamentos fica disponível por um ano para que a Secretaria Municipal de Saúde faça o empenho para a compra conforme a necessidade de cada produto e assim, atenda com eficiência o usuário da saúde pública do município.

A licitação foi vencida por 16 empresas diferentes e o valor total de R$ 5.201.747,00 se refere a 384 lotes de medicamentos que são utilizados em toda a Rede Municipal de Saúde de Rondonópolis.

O secretário municipal de Administração, Leandro Arduini, destaca que é importante focar em uma gestão eficiente dos recursos públicos, com economia dos gastos e a manutenção da qualidade dos produtos.

Além disso, o secretário aponta a eficácia do pagamento dos fornecedores pela prefeitura dentro de um prazo que não ultrapasse 15 dias do vencimento como fator para atrair grande número de empresas interessadas em negócios com o município.