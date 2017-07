Prefeitura do Rio lança licitação para instalar guarda-corpos na Orla Conde -15h11′

A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto (Cdurp) lançou hoje (17) licitação para o fornecimento e instalação de guarda-corpos na Orla Luiz Paulo Conde, no chamado Boulevard Olímpico, zona portuária do Rio de Janeiro. A Orla Conde está localizada entre o Museu Histórico Nacional, na Praça XV, e o Museu do Amanhã, na Praça Mauá.

O local se consolidou como atrativo turístico após a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e durante os eventos, o Boulevard Olímpico chegou a receber mais de 1 milhão de visitantes. No entanto, alegando motivos de segurança, a Marinha colocou grades em parte da Orla Conde, em dezembro de 2016, restringindo a circulação de pessoas por um corredor de 3,5 quilômetros. O acesso ao gramado e à área pública, com novos bancos e bicicletários, ficou restrito. A justificativa era garantir a segurança dos pedestres. Após conversas com o então prefeito eleito Marcelo Crivella, parte do gradeamento foi retirado.

De acordo com a Cdurp, o projeto foi desenvolvido por grupo de trabalho formado por representantes da companhia e da Marinha, com o objetivo de oferecer uma solução para o local. Segundo a assessoria do órgão, ao projeto prevê, sem prejudicar o projeto paisagístico do local, garantir a segurança na área.

De acordo com a Cdurp, os guarda-corpos serão colocados em um trecho de 360 metros do Boulevard Olímpico, o que implicará em um custo de R$ 131,6 mil. As empresas interessadas em participar da licitação devem entregar propostas no próximo dia 27, na sede da Cdurp, no bairro da Saúde. Será promovido um pregão presencial na ocasião, que definirá o vencedor, informou a assessoria da Companhia. O prazo para a instalação dos guarda-corpos será de 120 dias após a assinatura do contrato.

Fonte: Agência Brasil