Uma praça pública que será construída na Vila Jardim, após a ponte do Arareau, na rua José Barriga, onde funcionava uma estação elevatória de esgoto, levará o nome do jornalista João Batista Toledo, falecido há cinco anos. A indicação da obra e também do nome da praça é do vereador Elton Mazette (PSC).

“João Batista ficou conhecido na cidade e no estado como um ícone da notícia. Esta homenagem será mais do que justa para uma pessoa que contribuiu para a cidade por tantos anos, levando a notícia em primeira mão, atuando principalmente no jornal A TRIBUNA que até hoje continua no trabalho árduo para levar as principais notícias à população, circulando diariamente há décadas”, argumenta o parlamentar.

Ele explica que o projeto da praça foi elaborado pela Prefeitura de Rondonópolis e já está pronto para execução. A obra deve ser edificada com recursos próprios do município e será construída pela Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder).

“É um projeto com custo baixo, pois o local já possui grama e até parte do calçamento. Os moradores da Vila Jardim sonham com esta praça há muitos anos. Quando a praça estiver pronta, vamos lutar para a instalação de uma academia popular”, antecipou Mazette.

De acordo com o vereador, ainda no decorrer desta semana, será marcada uma reunião na Vila Jardim para a apresentação do projeto àquela comunidade. “Iremos apresentar o projeto para os moradores e, nesta reunião, também está prevista a presença do prefeito Zé do Pátio”, informou.

QUEM ERA JB

Um dos mais influentes e conhecidos jornalistas da história de Rondonópolis, o analista político João Batista Toledo faleceu aos 79 anos, no dia 28 de maio de 2012. João Batista começou a atividade de jornalista na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo. “Estou no jornalismo desde quando terminei o grupo escolar”, disse JB durante uma entrevista ao A TRIBUNA no mês de agosto de 2011.

João Batista nasceu em Araçatuba (SP), começou a carreira em São Caetano, trabalhando no Diário do Grande ABC, jornal de muita influência no ABC Paulista, e na Folha de São Caetano.

No início da década de 80, ele veio para Rondonópolis. “A princípio ele estava indo para Cuiabá, onde iria trabalhar em outro ramo, no caso com restaurantes, mas decidiu ficar em Rondonópolis”, explicou a filha do jornalista, Sheila Toledo.

Em Rondonópolis, o jornalista também trabalhou nos extintos jornais “Folha de Rondonópolis” e no “Correio do Leste”, mas foi no A TRIBUNA onde ele se notabilizou e passou a ser referência na área jornalística.