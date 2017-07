Com a demora no começo da implantação da unidade do “Ganha Tempo”, a área da antiga rodoviária, que faz parte do patrimônio público municipal, continua gerando transtornos aos comerciantes e empresas no seu entorno. Nessa época de estiagem, o principal problema gerado pela área é a propagação de poeira.

Os transtornos vêm sendo gerados porque a pavimentação simples em parte da área se deteriorou por completo, o que faz com que a poeira da terra do local seja levada para os estabelecimentos vizinhos. Mais uma vez, empresários e funcionários do entorno cobram providências por parte da municipalidade.

Entre as medidas que podem ser feitas na área está aplicação de lama asfáltica na parte que não será contemplada com construção brevemente ou, para amenizar a situação, o envio contínuo de caminhão-pipa para molhar o espaço.

Vale explicar que a área é dividida em dois níveis, sendo que o superior, próximo a Avenida Bandeirantes, ainda possui o pavimento. No nível inferior, mais próximo a Avenida Rui Barbosa, atualmente está todo na terra, sem nenhum sinal mais de asfalto.

Os comerciantes próximos à área da antiga rodoviária estão incomodados com os problemas causados com a ausência do pavimento. Eles reclamam que, com o tempo seco, qualquer vento mais forte causa muita sujeira nos estabelecimentos diante da nuvem de poeira formada.

Manter os estabelecimentos limpos, dessa forma, tem sido um desafio, sem contar que a própria movimentação de veículos que usam a área como estacionamento já levanta poeira. Por enquanto, o espaço da antiga rodoviária funciona como estacionamento improvisado e, eventualmente, para realização de eventos públicos.

Procurado pelo Jornal A TRIBUNA, o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), José Severino da Silva Neto, o Nino, não atendeu as ligações da reportagem para falar acerca de possíveis providências sobre a questão.