Pedro “Tu me amas?”

“Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.” (Mt 16,18) A relevância de Pedro para nós povo de Deus, se faz sentir nessas palavras proferidas por Jesus ao designar Pedro como seu sucessor e primeiro Papa. A trajetória de Pedro, desde o seu chamado a ser discípulo – pescador de peixes a pescador de Homens – foi de acompanhamento, aprendizagem e recheado de episódios que revelaram suas fraquezas, como enalteceram também o amor de Pedro a Jesus, que reside implicitamente na missão: ser como Pastor.

A figura de Pedro é impactante para nós católicos pela abertura que o Evangelho nos dá de nos aproximarmos da sua figura, como cristãos e seguidores de Jesus, nos encontramos, tal qual ele em muitos momentos, vivemos uma fé de turbulências, hesitações, dúvidas e inseguranças, mas ao mesmo tempo de amor a Jesus e perseverança. Pedro era contraditório a tudo que se pode pensar em termos de “previsível”, impulsivo, corajoso e impetuoso, sucumbiu ao andar sobre as águas no Mar da Galileia (Mt 14,28-31), diante da fraqueza, acovardado, negou a Jesus (Mt 26,69-75), somo imprevisíveis no nosso dia a dia, e isso nos aproxima de Pedro e nos faz entender que a caminhada cristã é feita de altos e baixos, porém um só é o caminho, um só é o exercício diário, estar cada vez mais disposto a criar intimidade com Jesus e seus exemplos.

Estamos impregnados da vida de Pedro em nossa vivencia cristã, em nosso contexto diário, somos assim. Como Pedro, entramos na Igreja e confessamos: Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, […] creio no Espírito Santo[…], e apesar de professarmos com veemência, nos pegamos na ambiguidade da crença, da pertença e da própria fé.

Pedro o pescador simples, que amava o que fazia, se tornou o baluarte da Igreja, o próximo de Jesus, conhecido pela ousadia de falar o que todos pensavam, marca seu discipulado pelo espírito de liderança cristã, dinamismo, impulsividade e entusiasmo. Ama a Jesus ferozmente o que fez dele além de um aluno um amigo para seu mestre. A trajetória de Pedro nos faz crer que o chamado de Cristo está justamente em amadurecer diante daquilo que Ele nos propõe. Jesus não disse que seria fácil, (Jo 16,33), assim como Pedro, muitas vezes por falta de coragem negamos a Cristo, ao sermos mais explícitos no segui-lo e servir. Negamos a Ele muitas vezes no modo de agir, ao nos calar e omitir, de faltar com a palavra certa no momento certo, de sermos justos e agir pela justiça e não correspondemos em atitude e gesto com nossos irmãos em suas lutas e necessidades. Como Pedro, choramos, amargamente quando nos sentimos aniquilados pelo reconhecimento da nossa falta de fé e de resposta ao que Jesus nos propõe.

Pedro foi um grande abismo ao negar Jesus e nos mostra que o arrependimento é um dos caminhos de amadurecimento e retorno para o projeto do Reino, um modelo de que aquele que ama, através do amor arrepende-se e pelo arrependimento busca o perdão e retorna.

Várias passagens bíblicas mostram o caminho cristão percorrido por Pedro, caminho esse, marcado pelo homem novo que se faz em um coração velho, humilde reconhecia e corrigia seus erros, não se importava mais com o risco de morrer e continuava pregando, se desprendeu de seus preconceitos e foi no Evangelho revelado que reconheceu que Deus está em todos e ama por igual sua criação, então não ousou mais chamar de impuro e imundo a nenhum homem. (At 10,27-28)

Ao olharmos a trajetória e vida de Pedro, do arrebatamento as margens do pesqueiro, de pescador de peixes a pescador de homem, de violento a pacificador (Jo 18,10-11), de impulsivo a humilde, poderíamos imaginar que jamais seria essa Pedra fundamental para Igreja, mas não aos olhos de Jesus, no qual toda prática de misericórdia, amor, justiça e perdão sempre nos remete ao compromisso pela vida e pela paz. Apesar de tudo que Pedro fez Jesus ainda, lhe pergunta: “Tu me amas?” Jesus busca pelo olhar, pela acolhida pela confiança depositada em nós e nos dá outra chance para recomeçar. Como fez a Pedro, Jesus faz a nós diariamente, como forma de outra chance a mesma pergunta: Tu me amas?” Qual será a nossa resposta? Ou não iremos responder? Podemos comparar nossa trajetória com a de Pedro?

Pelas atitudes de amor e de misericórdia de Jesus, nos resta o caminho do discernimento, da humildade, da oração e principalmente o de decidir amar. Responder como Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo: Senhor, tu me conheces inteiramente, tu sabes como eu sou. Eu quero ter fé, eu quero te amar. Ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me na minha falta de amor. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo!

O certo é que Ele espera de nós atitudes de pastores, cuidadores, zelosos com a família, misericordiosos em nosso cotidiano, mas também homens e mulheres de fibra, de coragem, de atitudes e sobretudo de conscientização de que o pastoreio do rebanho não foi serviço exclusivo de Pedro. O cuidado das ovelhas, desgarradas e desorientadas, é tarefa de todo discípulo (Mt 18.10-14). O desafio do envio não envolve somente a vida de Pedro. Todos os discípulos receberam a incumbência de ir, de sair a proclamar libertação aos cativos, de perdoar e de reter pecados (Jo 20.21-23). O desempenho de uma liderança, na qualidade de discípulo: isto é tarefa do cristão!

Cristãos são, por excelência, líderes a serviço da paz. Diante da realidade politica do nosso país percebemos a passividade crônica dos cristãos, das instituições em se manifestar a favor da vida, contra um poder ditador e corrupto que atropela direitos, justiça inclusive a dignidade do povo. O que preocupa mais é o silêncio aparente das lideranças cristãs, cuja incumbência fundamental é a busca da paz, justiça e da fraternidade.

Discípulos de Cristo não vivem em cima de ilhas, previamente fortificadas. Em outras palavras, não podemos vegetar a ponto de nos tornarmos alheios e desinteressados dos problemas políticos e sociais e éticos. Nosso caminho é o caminho de baixo, o caminho da cruz. Precisamos entender os clamores atuais para partirmos em defesa dos nossos direitos e da nossa dignidade, inclusive dos que virão depois de nós, não podemos admitir retornar ao período de escravidão, e de analfabetismo.

O discipulado pode levar até esta última consequência, ao martírio. Jo 21, 19 termina com o imperativo: Segue-me! Um convite que faz lembrar o encontro entre Pedro e Jesus antes da crucificação (Jo 13.36). Esse martírio é desafio para cada um em nossa missão cotidiana. Seguir Jesus implica renuncia, dedicação, discernimento e doar por inteiro, inclusive dando a própria vida em favor de muitos. Resta-nos saber se estamos dispostos, conscientes e maduros para percorrermos esse caminho testemunhado por São Pedro em nossos dias atuais.

Essa percepção é o que faz sermos comunidades ligadas a Jesus, no trabalho pelo seu reino, ligando a vida de Pedro ao desejo de Jesus, buscamos caminhar nesses 52 anos da Paróquia São Pedro Apóstolo de Pedra Preta, que será comemorado no dia 29 de junho de 2017. No quinquagésimo segundo ano de edificação dessa comunidade a história de seu Padroeiro está impregnada na vida e no testemunho do povo até os rincões dessa Paróquia.

(*) Pe. Ademilson Lopes de Assunção – Pároco da Paróquia São Pedro Apóstolo – Pedra Preta-MT