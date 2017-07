Papo Político

1 – SENHORES E SENHORAS,

nos últimos dias na cidade está correndo à solta os comentários de que nos próximos 90 dias a administração do prefeito José Carlos do Pátio (SD) poderá sofrer uma troca geral de seu secretariado. Pelo o que o Colunista tem ouvido, os indícios mais fortes desta reformulação seria na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) e Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder). Caso tudo isso seja confirmado, a troca de titular da Setrat poderá causar um reboliço político danado em se tratando de apoio político do PMDB na gestão municipal.

OCORRE

que, como já citamos em outras edições da Coluna, a pasta do trânsito foi entregue de porteira fechada para o PMDB, mesmo os peemedebistas de Rondonópolis terem apoiado o projeto de reeleição do ex-prefeito Percival Muniz (PPS), que foi derrotado nas urnas por Zé do Pátio nas eleições municipais do ano passado. O prefeito teria entregue a Setrat ao comando do PMDB no projeto de um governo de coalizão em defesa do município. Nesta proposta, o cacique líder do PMDB em Mato Grosso, deputado federal Carlos Bezerra, pelo menos verbalmente tem prometido céus e terras para Rondonópolis. Ao menos o que se fala é que Bezerra está trazendo investimentos de recursos federais na ordem de mais de R$ 80 milhões para a cidade. Isso graças a falada amizade que tem com o presidente Michel Temer (PMDB). Situação que na boca de muitos deixaria a Setrat intocável de qualquer alteração política, pois do contrário Bezerra cancelaria esses investimentos para a cidade. Ameaça mesquinha, não é mesmo caros leitores?!. Nesta análise, fica a pergunta sobre o que tem de tão valioso nessa Setrat, a ponto de um simples cargo de secretário valer investimentos de R$ 80 milhões? Pasta que atualmente está, ou pelo menos estava, com dívidas milionárias com empresa que opera o sistema de fiscalização eletrônica e sistema semafórico da cidade. Em outras edições iremos explorar melhor este assunto, bem a miúdo. Além disso, vale constar que na Prefeitura de Rondonópolis existe o resultado de uma auditória completa de várias situações envolvendo os investimentos no trânsito na cidade.

AINDA SOBRE

a troca de titularidade na Setrat, circulam fortes informações de que o ex-secretário Argemiro Ferreira (PSDB) poderá voltar para a secretaria. Na Câmara Municipal o comentário geral é que o PSDB já está 80% fechado com Zé do Pátio para o retorno de Argemiro e, em troca, o apoio irrestrito do tucanato local à administração municipal. O que sustenta esta hipótese é que a primeira vez que Argemiro assumiu o trânsito foi a convite do prefeito Zé do Pátio, na sua gestão anterior entre 2009 a 2012, e também permanecendo durante toda a gestão do ex-prefeito Percival Muniz.

Mas também existe a hipótese do Setrat continuar com o PMDB e o Argemiro ir para a CODER, em substituição ao presidente José Severiano, que é da quota do partido Solidariedade e indicação do próprio prefeito Zé do Pátio.

Fato que reforça o assunto, é que a executiva nacional do PSDB orientou o partido na cidade a somar com a administração do prefeito Zé do Pátio, principalmente neste momento de crise econômica nacional. Mas os tucaninhos de Rondonópolis estavam deixando claro que não iriam atender o direcionamento estadual. Porém, ao que tudo indica, os tucanos estão se alinhando com Pátio.

2 – COM OLHOS

voltados para as eleições do ano que vem, o senador José Medeiros (PSD), vem se articulando a cada dia para pelo menos conseguir ser candidato em Mato Grosso ao cargo eletivo de senador. Mas para conseguir entrar na disputa ao que parece terá que deixar o PSD, uma vez que dentro da sigla não está tendo visibilidade de que contará com o apoio do partido, que caminha para uma possível candidatura ao senado do atual vice-governado Carlos Fávaro. Além disso, o partido não tem cumprido com Medeiros as promessas ainda de quanto ele deixou o PPS para se filiar ao PSD. Uma dessas promessas era de que Medeiros poderia indicar na cidade o presidente local da sigla, coisa que nunca aconteceu e quem continua presidindo o PSD na cidade é o ex-vereador Milton Mutum, atual secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.

O SENADOR

José Medeiros já não esconde a insatisfação com o seu partido. Nos bastidores, não disfarça a intenção de se filiar ao PR, sigla comandada no Estado pelo seu ex-desafeto senador Wellington Fagundes, o qual poderá sair candidato a governador de Mato Grosso em 2018. No começo da semana, o senador Medeiros disse à imprensa que é bem possível entrar na sigla republicana. Agora resta saber como o grupo do governador Pedro Taques (PSDB), do qual Medeiros foi suplente e assumiu a titularidade no Senado, vai reagir à essa mudança?

NUMA CANDIDATURA

com as duas vagas em aberto nas eleições do ano que vem para o Senado, caso o projeto de Medeiros se consolide, ele terá que disputar com outros nomes que figuram no Estado como propensos candidatos, como à reeleição do senador licenciado e atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP); também se articulam os ex-senadores Jayme Campos (DEM) e Antero Paes de Barros, que devem aderir ao novo partido batizado de PODEMOS; o ex-prefeito cuiabano Mauro Mendes (PSB), visto como opção de candidatura ao governo mas também poderá estrar nesta disputa ao Senado. Além deles, almejam uma vaga na disputa ao senado o deputado estadual Zeca Viana (PDT), como falamos antes o vice-governador Carlos Fávaro (PSD) e o federal Nilson Leitão (PSDB). Além de todos estes, ainda tem o deputado federal Valtenir Pereira que citou a disputa ao cargo de senador. Portanto, candidatos é que não faltam para as duas vagas de senador, sendo que Blairo Maggi tem amplas condições de continuar na sua e ai Medeiros e todos os outros batalhariam pela segunda vaga. Tarefa não muito fácil, principalmente para quem não tem recursos para bancar uma campanha sem as doações de empresas, atualmente proibidas por lei eleitoral.

3 – JÁ CITAMOS

aqui na Coluna que o grupo do agronegócio em Mato Grosso deverá ter candidato a governador de Mato Grosso no ano que vem. Neste projeto figura a possibilidade do candidato do grupo ser o deputado federal Adilton Sachetti (PSB), mas nesta semana surgiu uma articulação em torno do nome de Mauro Mendes (PSB). O senador licenciado Blairo Maggi não deve ir para o mesmo palanque de Pedro Taques (PSDB), caso o governador dispute a reeleição no ano que vem. Blairo está nos bastidores agindo para formar um grupo mais próximo ao agronegócio e neste aspecto disputaria a reeleição e trabalharia o nome do seu velho amigo Adilton, ou de Mauro Mendes, como candidato ao governo. Maggi ainda tentaria atrair o PSD para formar o arco para a disputa. O hoje Ministro é bem próximo do vice-governador Carlos Fávaro e do deputado estadual Nininho, que são os principais líderes do PSD. Resta saber se Mauro, Fávaro, Nininho, com seus partidos PSB e PSD, estariam disposto a romper com Taques para embarcar em outro projeto nas próximas eleições. Vamos acompanhar os acontecimentos, pois em política tudo pode acontecer até os últimos segundos da prorrogação.