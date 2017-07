Palmeiras bate o Vitória de virada

A atuação ainda ficou distante daquilo que a torcida imagina, mas o Palmeiras ao menos mostrou muita disposição para bater o VItória por 4 a 2, de virada, neste domingo (16), no Palestra Itália, em São Paulo (SP), pelo Campeonato Brasileiro. Depois de sofrer com a forte marcação no primeiro tempo, o Verdão aproveitou os espaços no segundo e quebrou a série de três derrotas consecutivas na temporada. (Gols do Palmeiras: Róger Guedes, aos 36 minutos, e Dudu, aos 45 minutos do primeiro tempo – Mayke, aos 25 minutos, e Dudu novamente aos 31 minutos do segundo tempo; Gols do Vitória: Uillian Correia, aos nove minutos primeiro tempo; e David, aos 39 minutos do segundo tempo)