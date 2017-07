Em continuidade as investigações da apreensão de 98 tabletes de cocaína e três armas de fogo, na Fazenda São Francisco, em Guiratinga, as Polícias Civil e Militar localizaram na mesma propriedade cargas de defensivos roubados, sacas sal e milho, dois caminhões e várias ferramentas roubadas. O trabalho iniciou no final de semana, quando as equipes apreenderam a droga, em ação integrada das Delegacias da Polícia Civil de Guiratinga, 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis, Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) e militares da Força Tática de Rondonópolis, Polícia Militar de Guiratinga, São José do Povo e Tesouro. Leia mais sobre o assunto na edição desta terça-feira (18) do Jornal A TRIBUNA.