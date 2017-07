O ministro da Saúde, Ricardo Barros, confirmou presença na inauguração do novo andar da Santa Casa de Rondonópolis, que será todo voltado às mulheres. A inauguração do 5º andar da unidade acontece no próximo dia 28 de julho, às 9h30, e a presença do Ministro se dá ao fato da obra ter recebido recursos da “Rede Cegonha”, programa do Governo Federal que visa assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério (período pós-parto durante o qual o corpo retorna ao estado pré-gravidez), bem como assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis.

A maternidade da Santa Casa, que fica no térreo, será toda transferida para o 5º andar. Com isso, Rondonópolis e os demais 18 municípios da região terão acesso a uma estrutura que contará com centro obstétrico com três salas cirúrgicas para cesarianas, centro de parto normal composto por seis salas PPP (pré-parto, parto e pós-parto), enfermarias, posto de enfermagem, repouso médico, vestiários, consultórios e demais áreas de apoio.

Todas as orientações às mulheres em trabalho de parto serão feitas na sala de ambulação, o local conta ainda com alojamento conjunto para internações, tratamento clínico, sala de treinamentos e outras áreas. “Serviços de apoio também serão disponibilizados para o bem estar dos pacientes, como cartório para registro do bebê, sala de vacinas e Banco de Leite Humano”, explicou o vice-diretor presidente da Santa Casa Rondonópolis, o cirurgião bucomaxilo Kemper Carlos Pereira.

A Santa Casa é referência em gestação de alto risco na região Sudeste do Estado, e possui a urgência e emergência obstétrica habilitada pelo Ministério da Saúde para atender toda a região.