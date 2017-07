Alvo de muita polêmica no início da gestão Zé Carlos do Pátio, as 44 novas vagas de táxi autorizadas, via decreto, na gestão anterior do ex-prefeito Percival Muniz, no dia 28 de dezembro de 2016, serão por fim ocupadas. De acordo com o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Rodrigo Metello, os taxistas permissionários já estão entregando a documentação exigida.

A Setrat está realizando o cadastramento desses taxistas para as vagas disponíveis, conforme o decreto nº 8.135, que “dispõe quanto à permissão para a exploração do serviço de táxis nos pontos e respectivos condutores autônomos”.

Uma das promessas da gestão, logo após a posse, era revogar o decreto, já que existiam denúncias de irregularidades na distribuição dessas vagas. Contudo, o decreto continuou vigente, mas sem o andamento dos trâmites burocráticos. Agora, a Setrat dá cumprimento e as novas vagas serão utilizadas pelos contemplados.

A Associação dos Motoristas Auxiliares de Táxi de Rondonópolis e Região Sul (Amatres) comemorou a decisão, que irá beneficiar boa parte de seus associados, que já trabalha nos táxis, porém como motoristas auxiliares. Agora, eles passam a ter suas próprias vagas.

Com relação à distribuição de vagas, a Prefeitura não se manifestou sobre irregularidades ou não na escolha dos contemplados.

ENTENDA

A polêmica sobre as novas vagas de táxi se deu devido ao fato de denúncias darem conta de que pessoas que não trabalhavam como taxistas ou motoristas auxiliares, estarem recebendo o direito à vaga. Além disso, o Sindicato dos Taxistas se posicionava contra as novas vagas, já que conforme a entidade o movimento caiu muito, e a cidade não comporta tantos profissionais. Hoje, o Município conta com 162 vagas, e com o decreto, passa a ter 206. Além disso, vale ressaltar que Rondonópolis também conta com serviço de transporte privado, via aplicativo, concorrente direto dos taxistas.