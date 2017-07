Moradores da região Salmen voltaram a reclamar da fedentina nas imediações da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Diante das reclamações, o vereador Adonias Fernandes (PMDB) requereu à Câmara Municipal uma audiência pública para discutir o assunto com a população, poder público e representantes da empresa que ganhou a licitação para administrar a ETE. O requerimento foi aprovado ontem durante a sessão da Casa de Leis e a audiência agendada para o dia 21 de agosto, a partir das 19 horas, nas dependências da Câmara.

“Hoje, eu estimo que a cidade possui cerca de 70% do esgoto produzido tratado e, nos próximos dois anos, este patamar deve chegar a 100% e a fedentina poderá aumentar. É preciso tomar providências para cessar isso desde agora, pois da forma que está só tem a piorar. Vamos chamar, nesta audiência, a responsabilidade do Sanear e da empresa responsável pela ETE. Também iremos convidar para a discussão representantes da Justiça e do Ministério Público para que, se necessário, também possa tomar as providências legais, pois os moradores daquela localidade estão sofrendo há anos com o mau cheiro da ETE, que apesar de todo o investimento ainda vem apresentando este problema”, afirmou o peemedebista.

Esta situação vem sendo abordada em reportagens do A TRIBUNA. Ainda em novembro de 2014, o jornal mostrava a revolta de moradores por causa da fedentina nas imediações da ETE, como nos bairros Alvorada, Jardim Morumbi, Estrela Dalva, Residencial Dona Fiúca, Magnólia, Residencial Acácias, Rodovia do Peixe, dentre outras regiões.