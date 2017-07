O golpe do envelope vazio ou falso depósito, um dos mais comuns aplicados por estelionatários, teve pelo menos sete registros de ocorrência nos últimos dez dias em Rondonópolis. A informação é da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), da Polícia Judiciária Civil (PJC).

Na última semana, dois jovens envolvidos com esse tipo de crime foram presos pelos investigadores e autuados em flagrante. Conforme as informações divulgadas pela polícia, as diligências se iniciaram após uma vítima procurar a Derf para registrar Boletim de Ocorrência (BO). Em relatos, a vítima contou ter anunciado num site da internet, a venda de um motor de barco, quando uma pessoa entrou em contato interessada na compra. Após a negociação, o comprador encaminhou por meio do aplicado de celular WhatsApp, uma foto do comprovante de depósito constatando o valor acordado, porém, com envelope vazio.

A vítima desconfiou, e conseguiu em tempo acionar os policiais civis, que rapidamente chegaram em sua residência, flagrando os dois jovens carregando o motor. O envelope depositado no caixa eletrônico estava vazio. Logo que verificado a existência do golpe, os dois jovens foram levados à Derf, interrogados e autuados em flagrante por estelionato.

O GOLPE

Nesta modalidade de golpe, o estelionatário começa o crime demonstrando o interesse em um produto ou serviço oferecido pela vítima. Ele então oferece pagar pelo mesmo através de um depósito bancário, vai até o banco, faz um depósito sem colocar nenhum valor dentro do envelope, e obtém o comprovante do depósito. Acreditando que o depósito realmente foi feito, as vítimas entregam o produto da negociação, e depois acabam sendo surpreendidos com a informação de que o valor não foi pago.

Os depósitos bancários feitos via caixa eletrônico não caem imediatamente na conta, porque devem ser conferidos antes pela instituição bancária, que faz a conferência do valor. Por ansiedade da venda, ou até mesmo boa fé, muitas pessoas acabam enganadas e acabam vítimas de criminosos.

A recomendação da polícia e das instituições bancárias é que, neste tipo de negociação, seja solicitado o pagamento no momento da entrega do produto, ou então que o depósito seja feito na boca do caixa.

O envelope no caixa eletrônico deve ser tratado pelo vendedor apenas como uma “expectativa de pagamento”, pois somente após a conferência bancária o dinheiro realmente entrará na conta do vendedor.

Outra forma de evitar golpes é solicitar que o comprador faça um DOC ou TED via internet. Mesmo assim, é necessário aguardar a confirmação do banco de que o dinheiro realmente está na conta, antes de entregar o produto.