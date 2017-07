Ministério da Agricultura vai contratar temporariamente 300 veterinários – 15h29′

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) vai contratar 300 médicos veterinários para atender a necessidade temporária em atividades de inspeção na produção de carnes. A autorização para a contratação está em portaria conjunta do Mapa e Ministério do Planejamento publicada hoje (19) no Diário Oficial da União.

A contratação será por meio de processo seletivo simplificado e a duração dos contratos deverá ser de até um ano, com possibilidade de prorrogação. O prazo para publicação do edital de abertura de inscrições para o processo seletivo é de até seis meses, contado a partir da data de publicação da portaria.

A solicitação havia sido feita pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ao ministro do Planejamento, Dyogo de Oliveira, no fim do último mês, com o objetivo de superar problema criado pela necessidade de contratar auditores fiscais até que seja realizado concurso público para aumentar o quadro desses profissionais.

Maggi ressaltou na ocasião que falta de pessoal impede, por exemplo, a abertura de plantas frigoríficas, atrasando o aumento da produção nacional.

Fonte: Agência Brasil