TÚNEL DO TEMPO

Historiador e professor da rede estadual de ensino, atualmente ocupando o cargo de diretor da Escola Daniel Martins de Moura, em Vila Operária, o nosso personagem do “Túnel do Tempo” desta semana é o ex-secretário de Agricultura do Município Adão Hipólito Garay da Silva. Como estava muito fácil, ele não mudou muito da época da foto até os dias atuais, “choveu” telefonemas e e-mails para a assessoria matraqueana. Entupiu tudo!

A colher de chá foi tanta que bateu recorde de acertos. O primeiro a se manifestar, logo nas primeiras horas da manhã gelada da terça-feira, foi o presidente do Lar dos Idosos, Josemar Ribeiro de Oliveira. “Acordar uma hora dessas, com esse frio terrível, acho que mereço a peixada do Rico”, cobrou o Josemar. Além dele, a extensa lista de acertadores segue com o Nilo Assunpção Machado, o Vilson Marino, o Luiz Claudio, o Gelson Gonçalves, o Fião Garapeiro, o Odair Corintiano, o Valdete Santista, a Camila Dourado, o Elson Almeida, o Elmo Moreira de Jesus, o Luismar Lopes, o José Marcio, o Cledson José de Sousa, o Dr. Ednaldo Aguiar, a Luci Mara Zamproni, a Ana Paula Dantas, a Silvia da Fazenda Ribeirão, o Jurandy Costa Carnahiba, o J. Antonio, a Elenita da Silva Theodoro, o Ary Augusto Alves dos Santos, a Nádia Patrícia Moraes, o Balbino da Fiscalização Tributária, o Wender Dias Totô da Rádio Juventude, o Giuliano Albert, a Yette Ferreira, a Simone da Costa Andrade… e a Rosana completou: “Adão Hipólito Garay da Silva, ele é diretor da minha escola Daniel Martins Moura”. Ah! Tem mais, até o Lucas Perrone acertou.

DUAS DERROTAS PARA VEREADOR

O Joel Colecionador repassou à assessoria matraqueana que o Adão Hipólico tentou, por duas vezes, ser eleito vereador em Rondonópolis e não logrou êxito em nenhuma delas. A primeira derrota ocorreu nas eleições de 1992. Pelo PMDB, ele obteve 267 votos. Depois, em 2004, agora pelo PSDB, terminou a eleição com 348 votos. “É o filho do ‘seo’ Euclides”, completou o colecionador.

O GANHADOR DA PEIXADA

Feito o sorteio entre os acertadores, colocados todos os nomes na cumbuca, a cobiçada peixada patrocinada pelo Rico, valendo para duas pessoas, acabou ficando com o Luismar Lopes, que é gerente de núcleo na Coder. Ele pode passar na recepção do A TRIBUNA, sempre a partir das 13hs e retirar os seus convites.

PARECE PIADA I

Parece piada, mas é a mais pura verdade. Essa vem lá da cidade de Cáceres. Um homem de 50 anos procurou a delegacia da Polícia Civil daquela cidade para registrar um boletim de ocorrência inusitado. No documento, confeccionado nesta segunda-feira (17), o sujeito relata que “é corno dos grandes” e decidiu buscar ajuda na Polícia após chegar em casa e flagrar a mulher furunfando com outro homem.

É mole!

PARECE PIADA II

E tem mais: com várias palavras de baixo calão, ele diz no BO que não aguenta mais “ter chifres na cabeça” e conta que ao flagrar a cena, a mulher teria o obrigado a permanecer e olhar o ato até o fim. Em seguida, conforme o relato descrito no documento, ele foi para o lado de fora e esvaziou o pneu da bicicleta da mulher para que ela não ficasse com outros homens da cidade. Por fim, o dito cujo diz que o “chifre está doendo na cabeça dele”. Ainda assim, mandou arrumar o pneu da bicicleta da mulher. No B.O., ele é apontado como “vítima” e a mulher que ele descreve como “morena e gostosa” aparece como “suspeita”. O sujeito detalha que espera não ter mais problemas com a amada e por isso espera alguma providência por parte da Polícia Civil.

Já tem muita gente dizendo por aí que ele não registrou um B.O…E sim um B.O.I.

Pode Fróide!