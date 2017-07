TÚNEL DO TEMPO

Quem seria o rapaz todo sorridente que aparece na foto? Está colocado o desafio da semana para os palpiteiros do “Túnel do Tempo”. Como está muito fácil, não tem nenhuma dica. Porém, nunca é demais lembrar que as aparências se enganam. Dito isto, as cartas estão na mesa. Quem souber pode entrar em contato com a assessoria do Matraca na redação do A TRIBUNA ou enviar o palpite pelo e-mail: redacao@atribunamt.com.br

Continua valendo, para ser sorteada entre os acertadores, a cobiçada peixada patrocinada pelo Rico.

BRIGA COM O LEÃO

Essa deu no jornal. Na hora de declarar o Imposto de Renda, o sujeito mandou perguntar para a Receita se sogra declara como dependente ou como ônus. É mole? E uma mulher preencheu assim o estado civil: “Mais acumulada que a Mega Sena”.

OUTROS TEMPOS

E já tem coleguinha dizendo por aí que, dependendo do próximo presidente da República, não haverá passagem de faixa presidencial, mas de tornozeleira eletrônica.

Vôte cobra!

TÁTICA FEMININA

E uma leitora enviou essa para o Matraca: “sabe como é que se faz para surpreender o seu homem na cama? Deixe a fatura do cartão de crédito sobre o colchão”.

HOMENS x MULHERES

As amigas da esposa agem assim: Diz que a esposa passou a noite fora de casa. Na manhã seguinte, ela explicou ao marido que tinha dormido na casa de sua melhor amiga. O marido telefonou para as dez melhores amigas dela. Nenhuma confirmou.

Os amigos do marido agem assim: O marido passou a noite fora de casa. Na manhã seguinte explicou à esposa que tinha dormido na casa do seu melhor amigo. A esposa então telefonou para dez dos melhores amigos dele. Os dez confirmaram, sendo que cinco ainda garantiram que ele ainda estava lá.

UMA QUESTÃO DE SORTE

Diz que o diretor de uma grande multinacional olha para os 700 currículos sobre sua mesa e diz à secretária:

– Pegue os 30 que estão no topo da pilha e chame-os para ser entrevistados. Jogue os restantes na máquina fragmentadora. A secretária fica espantada:

– O senhor está louco? São 670 pessoas! Talvez os melhores estejam lá!

E o chefe:

– Eu não preciso de gente sem sorte ao meu lado!

