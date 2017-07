TÚNEL DO TEMPO

Parece reprise da semana passada com a figura do vereador Thiago Silva. Mas não é nada disso. É um novo desafio para os palpiteiros do “Túnel do Tempo”. Dito isto, as cartas estão na mesa. Quem souber de quem se trata esta foto pode entrar em contato com a assessoria matraqueana na redação do A TRIBUNA ou enviar o palpite pelo e-mail: redacao@atribunamt.com.br. Continua valendo, para ser sorteada entre os acertadores, a saborosa peixada patrocinada pelo Rico.

DEFINIÇÃO DEFINITIVA

E acaba de sair a definição definitiva de covarde. Diz que covarde é aquele que numa situação perigosa pensa com as pernas.

Ah, ah, ah, ah, ah…

PARA-CHOQUE

Essa estava escrito no para-choque da carreta de uma caminhoneira que transitiva pela rodovia BR-364: “A mulher que não tem sorte com os homens, não sabe a sorte que tem”.

Arre égua!

NA ESCOLA

Contaram mais essa para o Matraca. Também é ótima. Diz que uma professora estava dando aula quando, em dado momento, o giz caiu. Então, ela se abaixa e pega. Porém, percebe que os alunos não perdoaram o seu vacilo. Meio sem jeito, ela pergunta pro primeiro da fila:

– O que você viu?

– Sua coxa, professora!

– Um dia de suspensão

Pergunta para o colega ao lado:

– E você, o que viu?

– Sua nádega, professora:

– Um mês de suspensão!

Finalmente, ela se vira para o maior arruaceiro da sala, o Joãozinho (sempre ele!!!), e de novo pergunta:

– E você, o que viu!

– Tchau, professora! Até o ano que vem!

Ah, ah, ah, ah, ah…

CARNE FRACA

E a verdadeira operação “carne fraca” ocorreu aqui pelas bandas da Rondolândia. Na semana passada, em pleno centro da cidade, a polícia fez um abafa em bordéis e “inferninhos” e prendeu seis que estavam tirando proveito da “carne fraca”.

Eu hein!

COISAS DE BAIANOS

Briga entre casal de baianos. O marido está deitado em uma rede e a mulher em outra:

– Sabe duma coisa mulher! Tu, com essa conversa boba, tá tirando o meu sossego… É melhor tu ir para os quintos dos infernos!

E a mulher:

– Vou não, meu rei! É muito longe. Arranja um lugar mais perto!

Ah, ah, ah, ah, ah…