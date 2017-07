Mais dignidade às mulheres

A Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis é uma referência em obstetrícia na região sudeste de Mato Grosso. A grande maioria dos partos realizados no município, por exemplo, ocorre na Santa Casa.

Apesar dessa importância, temos de reconhecer que as condições de atendimento para as mulheres, via Sistema Único de Saúde (SUS), até agora, não são as ideais. As instalações da maternidade são antigas e as mulheres são obrigadas a ficarem em ambientes pequenos e desconfortáveis.

É preciso, dessa forma, destacar a importância da nova ala da maternidade da Santa Casa, para atendimento pelo SUS. A construção teve início no final de 2014, contempla mais de 2.100 m² de obras e, conforme antecipado pelo Jornal A TRIBUNA, será inaugurada na próxima semana.

O novo espaço da maternidade pública ficará no 5º andar da Santa Casa, sendo que atualmente o serviço funciona no térreo do prédio antigo da unidade. Com a mudança, ficamos felizes, pois temos a certeza que as mulheres da nossa região, independente da renda, estarão em um ambiente adequado, digno e mais humano.

Vale dizer que a nova estrutura segue a legislação existente, sendo contemplada com recursos do Programa Rede Cegonha, do Ministério da Saúde. Inclusive, Rondonópolis passará a contar com um Centro de Parto Normal, sistema de parto humanizado com banheira, e maior número de leitos de enfermaria.

Trata-se de mais uma boa notícia para a saúde pública da nossa gente, especialmente com a participação da Santa Casa. Vale lembrar da implantação recente na unidade dos primeiros leitos de UTI Pediátrica da cidade/região e do credenciamento dos serviços de cardiologia de alta complexidade pelo SUS.

Aos poucos, Rondonópolis vai diminuindo sua dependência na área de saúde em relação a Cuiabá, garantindo mais qualidade de vida a seus moradores. E que venham mais conquistas!