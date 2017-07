O juiz da 8ª Vara Cível de Cuiabá, Emerson Luiz Pereira Cajango, acatou o pedido de urgência formulado pela cúpula do PSB e suspendeu, via liminar [decisão provisória] a eficácia da decisão da Executiva Nacional do PSB que destituiu toda a diretoria do partido em Mato Grosso. Com isso, o deputado federal Fábio Garcia será reconduzido à presidência regional da sigla, atualmente ocupada pelo também deputado federal Valtenir Pereira. Fábio foi destituído, em abril, como punição por ter votado favoravelmente à reforma trabalhista do presidente Michel Temer (PMDB), ação contrária à orientação da Nacional.

Em reportagem publicada no dia 4 deste mês de julho pelo A TRIBUNA, o deputado federal Adilton Sachetti (PSB) havia antecipado que iria esgotar todas as vias legais para retornar Fábio Garcia à presidência estadual do PSB.

“A princípio, movemos uma ação administrativa no campo interno do partido, pois a decisão do presidente nacional, Carlos Siqueira, em destituir a executiva no estado foi arbitrária. Além das medidas administrativas, ingressamos com ação na Justiça comum. Queremos retornar o partido como era antes”, afirmou, na oportunidade, o parlamentar que ocupava o cargo de vice-presidente estadual do PSB em Mato Grosso e também foi beneficiado pela decisão.

Conforme apurado pela reportagem, a ação foi ajuizada pelas principais lideranças da sigla, que faziam parte do diretório regional antes do presidente nacional destituí-las.

Os autores da ação alegaram que a decisão de Siqueira seria nula, pois não seguiu procedimento formal estabelecido no regimento do PSB, além de cometer várias irregularidades como as apontadas pelo juiz autor da decisão, que declarou que foi possível observar que a reunião que determinou a destituição da comissão que comandava a sigla em Mato Grosso, ocorreu em um encontro que tinha como escopo a discussão de “assuntos gerais”.

Na decisão, o juiz ainda ressaltou que punir os parlamentares que votaram a favor da reforma foi tomada de forma indevida.

Agora novamente no comando do PSB, Fabio Garcia afirmou que uma de suas primeiras ações será “restabelecer” a ordem, conversando com os representantes das 132 comissões provisórias que foram destituídas por Valtenir Pereira. A primeira destituída foi a de Rondonópolis, que teve a nomeação do fotógrafo e suplente de vereador Valter Arantes como presidente local do PSB.

Segundo o deputado Garcia, aqueles que quiserem retornar, irão retornar. “Vamos restabelecer o respeito que havia sido perdido nesses poucos meses que o Valtenir foi o presidente do PSB”, afirmou.