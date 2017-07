O deputado estadual Sebastião Rezende (PSC) informou, durante visita ao A TRIBUNA, que a estimativa é de que em pouco mais de 60 dias já esteja concluído o processo licitatório para um contrato que tem duração de 15 anos, com o valor de R$ 533 milhões, para implantação, gestão, operação e manutenção de sete unidades do Ganha Tempo em Mato Grosso, sendo que uma delas será construída em Rondonópolis, em uma parte da área da antiga rodoviária.

“Fui informado pela diretora presidente da MT PAR, Maria Stella Conselvan, que a licitação está caminhando para a fase final. Na semana passada foram abertos os envelopes de proposta comercial e a comissão de licitação está fazendo as análises destas propostas e do plano de negócios que as empresas apresentaram. Finalizando esta análise, será publicado o resultado junto com o prazo para as empresas entrarem com recurso. Após isso, já é conclusão do projeto e homologação. Se não houver judicialização, que é muito comum em processos licitatórios grandes como este, o certame pode ser concluído em 60 dias”, explicou o parlamentar.

O MT PAR é uma sociedade de economia mista criada pelo Governo do Estado de Mato Grosso para promover a geração de investimentos no Estado.

De acordo com Rezende, o governador Pedro Taques pediu que as ordens de serviço das sete unidades do Ganha tempo sejam lançadas todas simultaneamente. Além de Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, Sinop, Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres e Barra do Garças devem ser contempladas com o Ganha Tempo.

A previsão é de que as novas agências sejam entregues no máximo até 2018, para atender 2 milhões de pessoas por ano. O projeto em Rondonópolis é resultado do trabalho parlamentar do deputado Sebastião Rezende.

Em Rondonópolis, parte da área da antiga rodoviária foi escolhida para abrigar o prédio do “Ganha Tempo”, após audiência pública requerida pelo próprio parlamentar, no dia 6 de fevereiro deste ano. A obra ocupará 2 mil metros quadrados.

Somente em Rondonópolis, o projeto da unidade do Ganha Tempo, que presta diversos serviços em um mesmo local, está orçado em aproximadamente R$ 12 milhões. Ao final de 15 anos de concessão, a obra a ser construída passa a ser do Município. As obras serão realizadas pela iniciativa privada, através de concessão pública com o MT-PAR.