Jorge Picciani é internado para tratamento de câncer – 13h01′

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Jorge Picciani (PMDB), foi internado hoje de manhã (17) no Hospital Copa Star, em Copacabana, para retirada da bexiga e próstata, após a confirmação de um câncer.

A cirurgia está marcada para esta terça-feira (18), e Picciani só deverá retornar à Alerj no início de setembro. A Assembleia Legislativa está em recesso durante este mês, e as sessões plenárias terão início no dia 1º de agosto.

Picciani ficará afastado das atividades legislativas até 30 de agosto. Nesse período, o segundo vice-presidente da Casa, André Ceciliano (afastado do PT), ocupará a presidência interinamente. O primeiro vice-presidente, Wagner Montes (PRB) também está afastado do cargo há mais de dois meses para tratamento de saúde.

Fonte: Agência Brasil