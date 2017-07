A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secitec) prorrogou para até a próxima sexta-feira (21.07) as inscrições para o MT Enem 2017. São 1,2 mil vagas presenciais para os polos de Cuiabá e Várzea Grande, além da oportunidade da modalidade ‘Ensino à Distância’, que atenderá todos os municípios do estado. As inscrições são feitas pelo site da Secitec. O processo de inscrição é composto por duas etapas. Uma de dados pessoais e socioeconômicos, e outra em que os alunos responderão 15 questões da prova seletiva.

O MT Enem 2017 é um curso intensivo preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares. É destinado a alunos de baixa renda familiar e que estejam cursando o terceiro ano do ensino médio em escolas públicas. As aulas começam no dia 25 de julho e encerram no dia 04 de novembro, véspera do Enem 2017.

O curso, que tem vagas limitadas, terá 8 polos presenciais – em Cuiabá e Várzea Grande, além da versão online – que atenderá os estudantes do interior. “Serão seis turmas em Cuiabá, duas em Várzea Grande e um acesso à distância que suprirá a demanda de todos os municípios. Um compromisso assumido pelo Governo do Estado e que chega para os alunos de todos os cantos de Mato Grosso”, destaca o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Domingos Sávio Parreira.

O material didático é gratuito e será distribuído no primeiro dia de aula aos alunos. Durante as aulas serão revisados os conteúdos do Exame, além de resumos e dicas para ampliação do conhecimento. Para o superintendente de Estado de Educação Profissional e Superior, Joaci Silva, o foco do MT Enem 2017 está na qualidade.