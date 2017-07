O primeiro grupo de mulheres recuperandas do presídio feminino foi incorporado ao projeto social intitulado “Aproveitamento de Mão de obra Extra Muro”, na manhã desta segunda-feira (17). Desse grupo inicial participam 11 reeducandas de regime aberto e regime semiaberto e com idades que variam de 22 anos à 45 anos de idade. Mais informações na edição desta terça-feira (18) do Jornal A TRIBUNA.