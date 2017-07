A sede do Jornal A TRIBUNA, na avenida Bandeirantes, é um dos pontos de coleta de roupas de frio e cobertores

Com o frio intenso que chegou ao Estado anteontem (17), as atenções se voltaram para aqueles que vivem em situação de rua, e também para as famílias carentes da cidade. O Grupo de Mulheres em Prol de Rondonópolis, diante da situação, deu início a uma campanha do agasalho, chamada “Rondonópolis aquecendo corações”, e já realizou as primeiras doações ainda no dia de ontem (18).

“Começamos a campanha pela manhã e já tivemos várias arrecadações. Equipes já visitaram a Casa do Bom Samaritano para as primeiras entregas. Hoje da mesma forma, conforme as doações forem chegando já faremos as entregas”, explicou Gil Machado, do Grupo de Mulheres.

A campanha se dá da seguinte forma: as integrantes do grupo, com o auxílio dos parceiros, arrecadam as roupas de frio e os cobertores, e as equipes do Programa Mesa Brasil, do Sesc em Rondonópolis, fazem as entregas para as entidades assistenciais da cidade. As entidades, por fim, entregam os agasalhos para as famílias mais necessitadas.

Para a arrecadação dos produtos, o Grupo de Mulheres conta com a participação de vários parceiros, que estão auxiliando com pontos de coleta. O jornal A TRIBUNA é um desses parceiros, e as doações podem ser entregues na recepção, em horário comercial.

Os interessados em colaborar podem levar as doações também ao Ideia’s Buffet, Vetorasso Imóveis, Elétrica Serpal, Casa do Caçador, Vila Rica Automóveis, Construtora Salas, Sesc Rondonópolis, Oficina da Roupa, Khalil Zaher, Centro Integrado de Ensino e no SBT Rondonópolis (TV Rondon).

Conforme explicou o Grupo de Mulheres, os cobertores e roupas de frio doados até as 13 horas serão entregues às famílias carentes ainda hoje (19).