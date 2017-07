O governador Pedro Taques realizou diversas reuniões com secretários de Estado e equipe econômica, ao longo desta quarta-feira (19.07), para discutir medidas que possam gerar economicidade nas pastas. Com o objetivo de ajustar as prioridades financeiras e orçamentárias do Governo do Estado, os encontros também foram importantes para avaliar as ações que estão gerando resultados e aquelas que precisam de atenção, além de programar o segundo semestre deste ano.

“Uma gestão é marcada por entregas, então, é importante garantir que as principais entregas de Governo aconteçam e também que os secretários tenham, mesmo com escassez econômica e falta de recursos, condições de fazer as principais entregas para a sociedade. Temos que entender a grande crise econômica que o país vive e oportunizar o pagamento de impostos de quem, por algum motivo pontual, não teve como honrar em dia. Temos que intensificar as cobranças da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda) e da PGE (Procuradoria Geral do Estado) sobre esses contribuintes e dar outras oportunidades de pagamentos, como multas e taxas para que o Estado possa ter dinheiro em caixa”, explicou o secretário de Estado de Fazenda, Gustavo Oliveira.

Segundo ele, até o final desta gestão, será necessário realizar um esforço fiscal total de quase R$ 5 bilhões, seja com aumento de receita ou corte de despesas. “Temos que buscar mais receitas para o aumento de disponibilidade de caixa, renegociando todas as dívidas públicas, desde a dívida internacional em dólar com banco estrangeiro, até as dívidas com a União e BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), além de medidas para economia no custeio das unidades”, explicou o secretário.