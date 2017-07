A pressão no Atlético Mineiro está minimizada – pelo menos até a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (16), o Galo foi até Goiânia e se recuperou dos últimos dois tropeços vencendo o Atlético Goianiense por 2 a 1, de virada.

Com um bom primeiro tempo, o Dragão saiu na frente com Igor, aos 23 minutos. Na segunda etapa, Robinho entrou e mudou a equipe mineira, que passou a atacar mais e virou com Fred, aos 11 minutos, e Elias, aos 27 minutos da etapa final, ambos de cabeça.