Funcionários são presos no Galeão por tráfico internacional de drogas – 14h12′

A Polícia Federal do Rio prendeu três homens e apreendeu aproximadamente 57 kg de cocaína em tabletes no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão. A droga estava dividida em duas caixas que seguiriam com destino a Toronto, no Canadá.

De acordo com a Polícia Federal, os agentes inspecionavam os carregamentos do terminal quando o cão farejador da corporação indicou a possível presença de entorpecentes nas encomendas. Quando as caixas foram abertas para averiguação, foram encontrados os tabletes de cocaína escondidos em mochilas.

A caixa com a droga havia sido levada para o terminal por fora dos protocolos regulares de fiscalização com a participação de funcionários da concessionária administradora do aeroporto, que foram detidos.

Os três foram presos em flagrante por tráfico internacional de entorpecentes, cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão. Eles foram encaminhados para um presídio do Estado, onde ficarão à disposição da Justiça Federal, aguardando julgamento.

Fonte: Agência Brasil