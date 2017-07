Profundo conhecedor e estudioso de assuntos de família, o professor Felipe Nery, de São Paulo, estará em Rondonópolis nos próximos dias 27 e 28 de julho, para ministrar a palestra “Como educar bons filhos?”. Voltada para pais, educadores e profissionais diversos, a iniciativa abordará os principais desafios das famílias na educação dos filhos na atualidade, despertando a importância do relacionamento desde cedo com Deus.

Felipe Nery é pedagogo, orientador familiar, professor universitário e presidente de uma entidade que presta assessoria pedagógica e que cuida da formação dos professores. Ele ministra palestras sobre família no Brasil inteiro, além de já ter feito trabalhos em diversos países da América Latina, Estados Unidos e Europa. Em Rondonópolis, sua abordagem terá como base a educação como forma de protagonismo dos pais na formação das crianças.

O palestrante adianta que a educação dos filhos compete, sobretudo, aos pais, não devendo-se delegar essa função às instituições. “Os pais são os primeiros e grandes educadores e precisam de auxílio para perceber essa grande missão. As crianças aprendem através de tudo aquilo que conversam e ouvem, especialmente dentro do lar”, orienta o professor, explicando que os filhos tomam os pais como modelos, observando não apenas o seu discurso, mas principalmente aquilo que se pratica, que se vive.

Nesse sentido, alerta que os pais podem se tornar modelos tanto formativos como deformativos para os filhos. “A nossa falta de virtude, às vezes a nossa falta de caráter e nossos erros, podem ter um impacto muito grande não só no psicológico, mas na formação de uma criança e de um jovem. E lá na frente, vamos ver um adulto fragilizado, imaturo…”, observa. O professor atesta que o grande segredo, nesse caso, é saber reconhecer os erros, pedir desculpas, mostrar o certo e o errado, tendo critérios objetivos na educação dos filhos.

Outro ponto abordado por Felipe Nery é a importância da espiritualidade na educação dos filhos, principalmente, diante das três correntes que vêm abalando a sociedade atualmente: o hedonismo (busca exacerbada do prazer próprio), o materialismo e o relativismo, com consequências maléficas na formação do ser humano. “Levar o homem, a criança e jovem a conhecerem a Deus é levá-lo, ajudá-lo, a conhecer qual é o fim da sua vida, que não são as coisas, os prazeres e a falta de verdade; muito pelo contrário, é a busca do próprio Deus que vai ajudar o homem a viver completamente, a ter uma vida muito melhor e feliz”, entende.

Na palestra, o professor vai enfatizar os mais diversos tipos de problemas e dificuldades na criação dos filhos. Uma das questões é o estabelecimento de limites na vida do ser humano. “Limites e amor fazem parte da mesma vida. Precisamos educar nossos filhos para o esforço. A vida não é a ausência de sofrimento; e não é a ausência de dificuldades que fará o ser humano feliz. Pelo contrário, os desafios com disciplina, com esforço, levaram os grandes gênios a serem considerados gênios, os grandes nomes que temos na humanidade”, aponta. Inclusive, atesta que só disciplina, estabelece limites, aquele que ama. “Quem ama educa para pensar, para ver os filhos senhor de si, para que seja um grande vencedor”, arremata.

A palestra de Felipe Nery ocorrerá no auditório do Jornal A TRIBUNA, localizado junto à Avenida Bandeirantes. Nas duas noites, será realizada a partir das 19h. Os interessados em participar devem fazer as inscrições antecipadamente, mediante o valor de R$ 25,00. Mais informações e realização de inscrições pelos telefones (66) 99281-4010 / 99209-8971.